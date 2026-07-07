DSE放榜2026︱中大新设奖学金抢状元最高可获70万 吁考生JUPAS改选勿仓卒决定

中学文凭试下周三放榜，考获佳绩的状元成为大学招生对象。中文大学新学年将新设「凤凰奖学金」，考获7科或以上5**的新生，可获最多60万至70万元奖学金。中大入学及学生资助处处长刘善雅预期，今年中大发放给优才考生的奖学金，金额将逾4000万元。提到联招改选，她建议考生不应该仓卒决定，宜从自身兴趣、成绩及长远计划慎重考虑，视乎情况甚至不改选更佳。

去年颁发总额逾4000万

中大去年向约820名联招入学新生，颁发逾4000万元奖学金，刘善雅预期今年金额将进一步增加，文凭试考获7科或以上5**等成绩顶尖的新生，将获颁新设的「香港中文大学凤凰奖学金」，修业期内获颁最多60万至70万元奖学金，并获「香港中文大学凤凰学人」名衔。她直言中大未设定取录状元目标，「收得越多越好，最紧要他们适合中大」。中大医学院亦指「凤凰奖学金」有助状元医科生走出课堂，积极参与本地及海外交流活动，「锤炼行医之德」，今日会见传媒公布详情。

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文凭试放榜在即，刘善雅坦言，成绩优劣会影响选科选择，但强调大学四年路向不应短时间内作仓卒决定，应作慎重考虑，不建议在改选时段期间突然更改科目，亦不应只按分数选科，「应该要问自己︰『有这样的分数、有这样的兴趣，我未来想做甚么？这四年我想有怎样的体验？』」

她提醒，过往中大取录的联招申请人超过99.9%将科目列于Band A，直言「不是随便找科目填充」，亦须注意部分科目的面试要求，呼吁考生放榜前为成绩较预期好、符合预期及未如预期准备方案，并在Band A放置最少一个有兴趣且有把握入读的选择。

新办「外交与国际事务」课程

刘善雅指出，考生放榜后不一定需要改选，有时可能反招不利，譬如成绩或已符合部分科目要求及完成面试，「将它移出首三志愿，就可能不再被该课程考虑」。她亦鼓励考生选择有意就读、但分数稍逊过往收生数据的科目，特别是面试表现良好者，即使分数稍逊仍有机会入读。部分考生可能考虑先随便报读大学科目，或选择延后一年再申请联招，但刘善雅指出，各院校会酌量向再度申请联招者扣分，以确保对同届考生公平。

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另外，中大在新学年增设由社会科学院与法律学院合办，跨学科本科课程「外交与国际事务」，内容涵盖国际关系、国家安全、国际政治经济、国际公法及地缘政治等。刘善雅认为，在目前错综复杂的国际局势下，不同行业对相关人才的需求，料有增无减。

记者欧文瀚

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