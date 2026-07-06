IB放榜2026｜颜宝铃书院状元盼读工程服务社会 印度裔榜眼受医生祖父启发立志行医

保良局颜宝铃书院今届IB国际文凭考试成绩斐然。非华语榜眼AMEYA受已故印度祖父启发，儿时一次乡间迷路的经历，让他深切感受到医生备受民众信赖，由此立下从医志向。另一名尖子何子诚自幼热爱工程，原本已取得英国伦敦帝国理工大学机械工程课程取录，不过本港创科产业的发展潜力令他改变想法，目前有意修读香港大学工学学士精英课程，期望日后研发融合人工智能、能够解决社会实际需求的科技产品。

状元原拟英国升学 现有意入读港大

保良局颜宝铃书院IB状元何子诚。卢江球摄

考获状元佳绩的何子诚自幼钟情STEAM及机械编程，对工程学科抱有浓厚兴趣，小学便参加机械人课程。他坦言，亲手编写的程序成功驱动机械人运作时，满满的成就感让他深深爱上工程，特别是工程学科能够解决实际问题的特点，曾因想以自己所编写去驱动机械人运作而在家中地面贴满黑色胶贴，他指「反复试错，直至让机械人成功运作，这个过程令我彻底爱上工程」，他表示现时比较偏向想留港升读港大工学学士精英课程，特别欣赏课程的高自由培养模式以及完善的学生支援，而在成长路上，父亲时常鼓励他「要对世界充满好奇心」这番教悔亦培养了他对工程研发的热诚。

他表示未来希望可以研发出服务社会的创科产品，其中包括AI道路意外侦察器，透过实时监测路面车速骤降等异常状况，预防交通碰撞事故。看好香港创科发展前景的他，表示政府近年大力投放资源，行业环境日趋成熟，未来计划留港深耕创科研发领域。

亮眼的成绩少不了何子诚「凡事求真」的学习精神，他表示，平时学习遇到疑问，必会「追问」，他更笑言「通常老师都觉得我好烦」，他表示会运用AI作学习，但他提醒，使用的时候要抱持怀疑的心态，「因为AI都有机会出错。」而他亦寄语下一届考生，「做任何事前都要问自己，将来不做这件事会不会后悔。」只要全力以卦，不留遗憾，结果如何都会坦然接受。

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非华语榜眼立志入读中大医学院

榜眼非华语学生PANDEY AMEYA(左)及PATEL SHWET HARESHBHAI(右)。卢江球摄

考获44分的榜眼非华语学生 PANDEY AMEYA，立志入读香港中文大学医学院，而他从医的初心，源自儿时在印度乡间迷路的往事。他忆述祖父生前是印度当地医生，母亲从前跟他说「一旦在外迷路，只要报出祖父的名字，乡民便会护送他回家」。后来他真的一度走失，凭著说出祖父姓名顺利平安返家。祖父多年来为村民治病救人的身影深深留在他心中，令他体会到医生能够帮助他人、带动社会的重大价值。

小学阶段便修读IB课程的他表示，「当时不会说中文和英文」他坦言学习英文过程主要是靠整理课堂笔记，反复温习老师讲授的内容。他提醒考生要调整好备试心态，应考前一个月好比长跑冲刺阶段，这段时间极易拉开考生之间的分数差距，关键在于愿不愿意为自己全力以赴。他分享个人备考节奏，每日清晨六至七时便起身温书，一直学习到晚上十时，期间亦会适时停下休息，维持学习状态。

同样考获44分的榜眼PATEL SHWET HARESHBHAI，与 AMEYA 是好友。他一开始醉心航天科技，其后透过参与各式各样活动，发掘到工程、数理、商业及金融领域的结合之处，由此对金融范畴产生兴趣。现时他已报读多间海内外院校的航天、金融与数据相关课程，分别为密西根大学、香港科技大学、香港大学及多伦多大学。

保良局颜宝铃书院校长周楚成对今届学生的亮眼成绩深感欣慰。他提到学校会善用直资办学的弹性优势，增拨各类教学资源，全面配合学生不同的学习需求，期望延续本届的优秀成绩，让同学往后「越做越好」。

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