数字教育培养善用AI 蔡若莲：全面禁止恐适得其反｜专访

本港《中小学数字教育发展蓝图》出炉，在校园力推人工智能（AI）之际，不少国家却禁止学生使用AI。蔡若莲强调本港更着重培养学生善用AI，指他们始终活在AI世代，完全禁止恐会适得其反。今届政府任期进入最后一年，蔡若莲指连任与否言之尚早。

笑言「升5年班」 集中工作拒谈连任

挪威早前宣布，全面禁止小学生使用AI工具，避免他们跳过重要学习步骤。同是推动数字教育的新加坡，规定初小学生不会直接使用AI，到高小课堂始在教师引导下，进行结构化且受限的AI辅助学习。反观全力推动中小学数字化转型的本港，蔡若莲直言「与其禁用，不如教学生如何善用」，她指学生生活在AI急速发展的环境，放学后难免使用AI，强制禁止恐令他们不谙使用。她指本港推动电子化教学逾20年，相信学校有基础引进AI及数字化转型。

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今届政府任期踏入尾声，蔡若莲笑称自己是「升5年班」，被问到会否有意连任，她强调此时此刻只着眼于眼前工作，「我每日返工都会问自己：为何要这么辛苦？我觉得现在香港高速发展，见到年轻人未来很多机会，能够投身与从事教育工作，虽然挑战与难题不少，但我觉得很有意义的工作，所以很享受」。

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