IB放榜2026｜拔萃男书院诞5状元 有考生向往F1赛车赴剑桥读工程 全体考生数学科获满分

国际文凭大学预科课程（IBDP）放榜，拔萃男书院本届考生成绩斐然。该校今日公布共诞生5名满分状元，分别为陈铭得、周沛、李学澄、梁康承及王令渝。另外，该校有16名考获44分的榜眼，18人考获43分探花，毕业班平均分高达42.6分；更难得的是，今年全体中六毕业生于数学科全数考获满分7分。

立足本土放眼国际

在升学抉择上，5名IB状元中，仅王令渝选择在港升学，其余4人则赴英、美顶尖学府深造。王令渝中三时由华仁书院（九龙）转至拔萃男书院就读，自言平日属「中游分子」，对今次考获满分深感意外与惊喜。作为少数选择留港升学的状元，他选择入读香港中文大学的全球商业学（GBS）。他指出，该课程具备独特优势，能让学生于美国、哥本哈根及香港三地轮流交流，「加上我对香港商业与金融市场的前景充满信心，期盼毕业后能留港发展。」

选择海外升学的状元同样抱负不凡，计划入读英美等地的名牌学府。李学澄将赴英国牛津大学攻读法律，期望钻研普通法的起源与演变；梁康承受学校机械工程队经历及对自动化技术的浓厚兴趣启发，预计入读美国加州大学柏克莱分校，修读电机与电脑工程学；周沛将前往耶鲁大学主修商业分析，并计划选修分子与细胞生物学，他表示，「我看中美国大学制度的弹性，能满足我对辩论与哲学等跨学科兴趣的探索。」至于热爱数学及对英国F1赛车产业充满向往的陈铭得，则计划于剑桥大学攻读工程学。

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善用AI 温习

随着科技发展，人工智能（AI）已成为今届IB考生不可或缺的自学伙伴。5名状元均表示，当遇到难题而教师未能即时协助时，他们普遍会善用AI作为补充工具。李学澄指出，「我会上载样本作文与评分标准，指示AI模拟老师批改，并提供预估分数范围与改善建议。」王令渝及梁康承则善用AI解释选择题「为何选错」，借此深入理解答题的背后逻辑，而非单纯索取正确答案。陈铭得补充指，校方对使用AI抱持开放态度，并鼓励学生合乎道德地应用，「英文老师更特意提供详细量化的评分量表，协助学生高效地获取AI的准确回馈。」

寻找合适节奏

面对公开试压力，5名状元并非一味埋首苦读，而是各具备试心得。梁康承强调「持之以恒」是致胜关键，坚持及早准备而非临急抱佛脚，并透过参与音乐与科研活动平衡学业压力。陈铭得则分享了另一种温习心理学，「考试期间我会靠打机与朋友聊天放松，适时抽离读书状态，避免长期慢性过劳，这样温习时方能保持高效率。」

在温习策略方面，王令渝指出备试后期主要透过自我测试与互动学习找出知识盲点。「我会选择图书馆或自修室等宁静环境，感受到身旁同学的努力，能带来正向的群体压力，有助提升专注力。」他们一致强调，备试期间切勿放弃个人兴趣，务求在身心健康的状态下迎接挑战。

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父母放手尊重兴趣

谈及成长路上的家庭后盾，众状元均感谢父母充分尊重他们的个人兴趣，从不迫使子女跟随市场大潮选修传统「神科」。陈铭得认为，「父母当年让我入读寄宿学校是成长的转捩点，让我结交到深厚友谊并获得宝贵启发。」梁康承亦十分感谢父母的开明，「他们从不强迫我做任何事情，包括选修科目；而且无论我有甚么决定，他们都深表支持及信任。」

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记者 苏丽珊 摄影 何健勇

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