IB放榜2026 | 保良局蔡继有学校龙凤胎 一门双杰同摘状元榜眼

保良局蔡继有学校国际文凭大学预科课程（IBDP）放榜一共诞生6位状元，当中有4位表示有意计划留港修读医科，一对龙凤胎兄妹分别摘下状元、榜眼佳绩。取得状元成绩的妹妹招慧心立志行医，计划留港升学，望成精神科医生；考获榜眼的哥哥拓浩扬热爱工程学科，有意赴英入读帝国理工大学修读化学工程。除此之外，另有一名女状元同样选择留港修读医科，她关注女性健康议题，期望透过医学研究改善全球女性经期带来的各种不适与困扰。

状元妹妹招慧心立志从医，决定留港升学，未来主攻精神科，现正考虑港大与中大医学院。她透露自幼学习芭蕾舞长达14年，练舞期间观察到不少舞者受厌食症困扰，令她意识到精神科医学能够帮助这类有需要的人，心底萌生助人的念头；加上有亲戚任职医生，种下她修读医科的决心。谈及早前有网红KOL因不当使用电脑、泄露病人私隐而被捕的事年，招慧心表示有关注事件，未来行医会「做好自己，做好医生的本分」，严格守护病人私隐。

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而取得44分榜眼成绩的哥哥招浩扬，则醉心工程学。他自小对数学、化学相关工程领域抱有浓厚兴趣，加上父亲大学时修读工程，深受启发，现计划远赴英国伦敦帝国理工大学修读化学工程。他认为外国工程学科发展更加先进，因此同时报读多间英美院校；不过他亦获港大工学学士精英课程、香港科技大学科技及管理双学位课程发出的有条件取录。

两兄妹忆述，二人直至九、十年级应考IGCSE国际普通中学教育证书时，才开始发愤急起直追。直言得益于校内浓厚的读书氛围，兄妹平日互相扶持、彼此鼓励，最终双双考出优异成绩。二人减压方式各有不同，招浩扬靠玩射击游戏、攀石放松，而招慧心则透过芭蕾舞、阅读英文小说纾缓压力，温习时更善用人工智能整理化学等各科考题，借助AI拆解题目重点。招慧心她称赞哥哥招浩扬学习能力更强「学习速度快我好多」属天生聪明，

女状元盼改善全球女性经期困扰

另一位女状元刘心岚同样选择留港攻读医科，正考虑港大与中大医学院，望研究妇女健康议题。她忆述童年时婆婆经常进出医院，亲眼见证医护人员细心照料病人，从此立志投身医学科研。她表示现时不少常见疾病仍缺乏完善治疗方案，如女性经期，她笑言「我自己都几痛苦」深知女性生理期带来的各种不适，期望日后透过医学研究，研发更有效的经痛舒缓、止痛方案，改善全球女性的生理困扰。

刘心岚分享个人温习心法，表示会运用记忆卡程式手机整理知识重点，善用乘车、用餐等零碎时间巩固所学。被问及AI与医疗发展的关系，她认为人工智能对医学界助力良多，能协助医生更早掌握病人需求，科技与医护人员相辅相成，善用AI可大幅提升医疗服务价值。

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记者 佘丹薇

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