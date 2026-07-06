IB放榜2026｜圣保罗男女中学诞6状元 3人冀读医科相关 有状元以AI「贴题」

国际文凭大学预科课程（IBDP)今日放榜，圣保罗男女中学公布，今年有61人报考，共诞生6名考获45分满分的状元，另有16名44分榜眼和15名43分探花。6名状元分别是黄巨霖、周柏乔、朱欣晴、傅舜盈、陈皓颐及莫斯棋。当中，只有一人立意修读传统热门学科医学系，两人则对兽医学系有兴趣；此外，有三人计划前往英国升学。多位状元分享读书心得，其中有状元就曾以AI预测考题。

黄巨霖：热爱物理 冀加入研究行列

6名圣保罗男女中学状元，由左至右为黄巨霖、周柏乔、朱欣晴、傅舜盈、陈皓颐及莫斯棋。唐绮晴摄

黄巨霖表示已经收到伦敦帝国学院自然科学学科的有条件取录。他被学院的研究设施齐全，以及良好声誉所吸引，故决定接受录取通知，前往英国升学。自小对物理有浓厚兴趣的他，经常与同学组队参加各种物理或数学相关比赛，自信可以胜任读自然科学学科。他分享温习心得时，指会把资讯性内容安排在上午头脑较为清晰的时间学习，如果发现有未熟习的内容，会多加操练。

周柏乔：选读哲学政治经济 反问自己将来会否失业

已获牛津大学哲学、政治与经济学系有条件取录的周柏乔，毕业后希望加入国际组织工作，或加入研究行列。计划前往英国升学是因由小到大常用英语，有兴趣的研究方向亦为西方较多，并认为海外升学是学习独立的好机会。他笑言：「我都有问过自己，之后会唔会失业呢？」但他认为该科目多元化，涵盖不同出路，包括金融及法律。有参与模拟联合国的他，对辩论及政治相关的思辩模式很感兴趣，因此决心修读该学科。读书心得方面，他会利用AI辅助，例如预测考试问题，但强调不要完全依赖AI。

傅舜盈：未获条件取录 心仪悉尼大学兽医系

国际文凭大学预科课程（IBDP）今日放榜。唐绮晴摄

傅舜盈虽然未获有条件取录，但澳洲悉尼大学的兽医系是她的目标。热爱与小动物相处的她认为，成为兽医是有意义的事。她解释亲身到澳洲游览后，被当地舒适的环境深深吸引，加上澳洲的兽医系设备齐全，又能让她接触到更多种类的动物，故决意前往升学。傅舜盈认为摸索到适合自己的方法，才是最高效的温习方法，她自己就是靠不停反复阅读去温习。

朱欣晴：考虑留港读医 或赴英修读生物科学

朱欣晴仍在留港读医或前往英国读生物科学中抉择，她认为两者不同之处，在于生物科学学科集中研究方向，而医学系就偏向实操型。她表示，如果修选医科她会留港升学，并加入香港医疗界。她指睡眠充足是考获好成绩的关键，透露会在晚上12时前睡觉，因她相信睡眠有助提升记忆力。

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陈皓颐：校内中文未曾考获7分 分享独有温习技巧

已收到香港中文大学及香港大学医科有条件取录的陈皓颐，决心选择著重以人为本的中大。她认为香港医学院非常优良，当中设施资源丰富、课程安排完善，可以让她全面发展。加上外国读医科费用高昂，亦促她留港读医。陈皓颐透露，在校期间中文科未曾考获7分，因此她深入探究，从根源解决问题。她从评卷参考中，推断出自己所具备的答题例子，未能应付所有题型，所以她努力填补欠缺的例子，最终考获佳绩。

莫斯棋：升读城大兽医 拉筋听音乐减压

圣保罗男女中学共诞生6名状元。唐绮晴摄

莫斯棋虽然收到英国的有条件取录，但决定留港升读香港城市大学的兽医系。对她来说，最重要的是在香港的家人、朋友及猫猫，希望可留港陪他们。莫斯棋有自己一套读书心得，她表示阅读只是被动学习，主动回忆才是关键。她会在阅读笔记后，在白纸上写下自己记得的知识，确保知识「入脑」。她又指减压很重要，因疲累会减低她的动力，拉筋及听音乐是她放松的方法。

实习医生女KOL违规被捕 状元认为属个别事件

就早前有实习医生女KOL违规被捕，状元认为只属个别事件。计划升读医科的朱欣晴认为，个别情况不可以概括整个医疗体系，她深信有意向医科发展的人，都清楚何为正当行为，明白做医生并非只为个人利益，更要服务社群。

决定升读中大医科的陈皓颐指出，这次事件所涉及的人都有受到惩罚，相信社会各界都能看到医疗体系注重医生的品行，加上医生需要经历艰辛学习，及丰富实践，相信能够学到成为有品德的医生。

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