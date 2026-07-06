IB放榜2026｜沪江维多利亚学校诞9状元 有状元患先天罕见肾病 望行医助同路人

今届国际文凭大学预科课程（IBDP）今日（7月6日）放榜，本港多所学校均诞生考获45分的IB状元。沪江维多利亚学校（VSA）今年共有122名考生参加考试，全数合格，当中9人为45分满分「状元」，属创校以来新高，另有8名44分「榜眼」及13名43分「探花」。有应届状元因先天患上罕见肾病，希望成为医生协助同患罕见病的病人；亦有榜眼希望负笈英国修读考古与人类学，将来为香港开拓更多可能性。

平均分创疫情后新高

该校今年整体考生平均分达到39分，创新冠疫情以来最高，近半数学生总分达40分或以上。学校执行总监孔庆旸对应届毕业生表现感到骄傲，又赞扬学生在非学术、科研和慈善等范畴均有成就，形容是老师因才施教和学生努力的成果。校监林贝聿嘉称今年表现属意料之外，喜出望外致一夜难眠，相信学生的优异成绩能启发后辈积极向上。中学部校长岑雅韵强调IB考试满分难度不低，昨晚收到成绩一刻大表感动，赞扬同学们的毅力和努力。

被问到如何规划自己的备试和休息，多名考生均表示会抽时间做运动，榜眼之一的朱逸凡形容远足会令自己感受到世界的广大、明白世界有很多成绩以外的事物；余朗呈指需要弄清每科的需求，每日也会让自己有两小时休息看Netflix片集。其中一名状元卓心言则强调作息须定时，每日不会晚过11时睡觉，确保上课时有精神聆听老师讲课；徐栩儿认为最重要是知道自己的弱点和难点并及早应对，亦须𨤳清IB考试的考法。

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对于前路规划，各人也有不同的故事。状元之一的陈振翰天生患有多囊性肾发育不良（MCDK），因肿瘤导致其中一边肾脏功能衰退，故从小开始只能透过定期检查监测情况。他即将入读港大医学院，希望凭自己的经历成为具有同理心的医生，并透过参与研究协助同样患上罕见病的病人，亦会把握「增润学年」的机会探索不同可能性。被问到近年多宗医护行为不当的争议，他认为最重要是保障病人权益和私隐。

另一名状元黄凯婷早前曾在孤儿院当义工，发现不少儿童被人遗弃，更有好些父母打抚养权官司时，实际上想把照顾责任推卸给对方，令她有感想为儿童发声，现时目标是入读港大法学或法律与工商管理双学位，将来成为大律师以至法官，协助弱势社群。表示对香港的「一国两制」感到有信心，又相信香港有能力因应不同官司的性质采用不同法律基础审理。

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考获榜眼的杨雅琳以前曾希望修读神学，探讨人类与神明之间的关系，但之后对探索人类世界和历史更感兴趣，加上在故宫博物馆担任学生大使时，有感香港在考古方面的发展不足，现希望前往牛津大学修读考古与人类学，之后回港推动相关发展。她认为考古学是人文与科学学科之间的桥梁，而人工智能难以取代这类学科，因为人文学科多教授批判思维等内容，又相信修读考古学时的技巧能应用于不同的范畴。