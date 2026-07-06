IB放榜2026｜圣士提反书院诞5状元 全部均有意读医 靠校内静观练习减压

圣士提反书院今年诞生5名状元，各人均打算修读医科。有状元坦言求学与备试过程感到压力，甚至在应用程式见到有考生马拉松式温习，陷入与人比较的情绪陷阱，幸好透过校内的静观练习减压，调整心态应对，最终取得佳绩。

用手机APP计温习时间遇反效果

圣士提反书院今年有5名状元。资料图片

考获45满分的IB状元吴天磊与方彦珩，坦言在平时学习与应付考试都面对压力。吴天磊指自己与不少同学都利用手机应用程式，计算温习时间与提醒进度，但便利工具却带来反效果，「见到全港数据，排第一的人每天温习竟达12至15个钟头，真的太癫！」

吴天磊指，自己难免比较，甚至反问自己，「对方温习时间是我一倍，分数会否是我的一倍？」他其后参与校内静观活动减压，辅导老师一句「忧虑往往都是把一些很远的事，拉到跟自己很近」令他释怀，重新把握自己的温习节奏，最终成功取得佳绩。

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同样取得佳绩的方彦珩，提交报告时最感压力，「科学的报告分数有很多未知数」。他透过静观学习管理情绪，打算读医的他相信学到技巧，对他日后投身医科，面对压力亦有帮助。

采访期间，正值世界杯十六强英格兰对墨西哥的赛事，一直留意赛事的IB状元陈谦瑜，坦言自己不时遇到「逆境波」，「比如自己较弱的科目，练极都取不到好成绩，惟有不断针对弱点改进」。自己有幸成为状元，他就看好法国与英格兰夺冠。

圣士提反书院惟一的女状元何颂诗，受同是牙医的父母影响，正考虑攻读牙科或医科，「很多时见到病人来到诊所很痛苦，出门口就已能治愈，很敬佩父母。」

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提到减压方法，她直言「最紧要开心」，她平时会自创故事与动作去记重点，而享受大快朵颐的她，不时买零食自我鼓励，而父母知道她喜欢吃蟹，更特意在餐桌上送上惊喜。

记者 梁子健

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