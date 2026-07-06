DSE口试研试行数字化 蔡若莲：无意一刀切实施｜专访

政府正研究把中学文凭试(DSE)国际化及数字化，蔡若莲指DSE具备广泛的国际认可，国际化有助内地及海外学生，双向报读海外及内地院校，但强调现时是考虑推行与否的政策研究阶段。至于DSE数字化，蔡若莲指会确保系统稳定与数据安全，除在较少考生应考的科目外，当局亦有意在口语考试试行，但因不同科目与卷别性质有别，无意一刀切推行。

指DSE国际化助双向报读

教育局正就国际版DSE进行研究，蔡若莲指DSE获得国际认可，当局初步构想是配合国家建设「教育强国」，以有意到海外升学的内地生，及赴内地升学的海外生为对象，「如果这个I-DSE得到国际广泛承认的话，它是不可以单向，而是要双向」。她形容DSE绝对有基础与条件国际化，但影响层面甚广，须先研究政策影响、逼切性及可行性，暂未涉及具体的课程内容与评估模式。她亦指DSE课程以中华文化为主轴，有助海外生了解国家，但数学等科目与海外课程内容始终有差异，「我们要看看海外学生的想法，亦不可以一厢情愿」。

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至于DSE数字化，蔡若莲强调是全球趋势，考试及评核局会确保系统稳定与数据安全，「无理由考考吓当机」。她形容DSE电子化将「小步子」试行，除考生人数较少的科目外，亦有意在口试试行，「现在口语考试甚为费时，如果是电子化模式，统一所有考官坐在这里，就不会出现不同考官给不同分数」。她又指不同科目与卷别性质有别，亦要考虑考生如何输入等，无意一刀切推行数字化，不排除采用混合模式，即与传统的纸本评估并行。

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记者 梁子健

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