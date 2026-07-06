北都大学城启动发展 洪厦3用地两月内招标 蔡若莲：面积倍增至22公顷 首期年底完成平整｜专访

被视为北部都会区策略核心与经济新引擎的北都大学城，将正式启动。教育局局长蔡若莲接受本报专访，透露洪水桥/厦村的3幅大学城用地，将在两个月内进行招标，总面积由原来的9公顷，大增至逾22公顷，其中面积最大，占地约12.7公顷的地块将分期发展，首期约5公顷年底完成平整，即可交予进驻院校自资发展。大学城核心校园区增至300公顷，蔡若莲指是最终定案，强调会预留部分用地「战略留白」，满足日后发展需要。记者 梁子健

最大幅12.7公顷 将分期发展

筹备多年的北都大学城，一直为本地院校引颈以待。蔡若莲在专访透露，洪水桥/厦村的大学城用地将于两个月内进行招标，供院校竞逐。针对被质疑用地面积不足以院校发展，当局决定扩大规模至逾22公顷，3幅校地面积分别为12.7公顷、5.3公顷及4.4公顷。其中面积最大的一幅将分期发展，首期约5公顷料年底完成平整，以便获批进驻院校率先发展，其余在明年底完成平整，预料首期建筑物在两、三年内落成，「大学不会一下子同步全部几栋楼一齐起，而是分期进行，构思与规划时要思考宿舍、实验室、教学大楼等如何座落，要想首5公顷用来做甚么」。

蔡若莲强调，北都有重要战略意义与发展定位，竞逐院校无论个别或联合申请，须促进产学研转化，配合生命科技、人工智能等重点发展范畴，预料院校视乎发展需要、承担能力等考虑申请哪一校地。政府将择优而选，由政务司司长陈国基率领「大学城筹划及建设组」将尽力压缩审批时间，目标年底公布结果。由于洪水桥用地较分散，推出时间较紧逼，她预料以本地院校进驻为主。

院校须自资发展大学城，蔡若莲指政府鼓励院校与企业合作，但强调大学城校地只作教育用途，不会沦为地产项目；她相信会审慎考虑财务能力，而政府预留的100亿元贷款额，主要供洪水桥校地发展，日后将预留额外资源，供院校发展牛潭尾及新界北的大学城。对于院校早年提交共19份意向书，蔡若莲透露有院校交逾百页，拟建设施包括生命科学医学集群、先进制造、超级数据中心、绿色燃料等，「意向书列了很多愿望，我们希望提供空间，帮忙他们实现这些未来发展蓝图」。

延伸阅读：方大新校舍料2028初投入使用 对北都大学城「不贪心」

部分「战略留白」 满足日后发展需要

至于牛潭尾及新界北的大学城用地，她指有较大空间容纳不同院校汇集，当局及八大均与有意进驻的中外院校保持联络，部分更打算独立办学，但重申须配合北都的发展愿景，「不希望他们来到只是招生，或者只带一般学科过来」。

政府2023年首度提出发展北都大学城，由最初规划的60公顷，扩展至最新公布核心校园区占300公顷，连同产业、物流及居住等配套的「大学城区」更逾千公顷。蔡若莲形容，大学城规模调整是「动态互动的过程」，期间参考院校意见及回馈，已预留部分用地「战略留白」满足日后发展需要，应该未必再扩充；而「大学城区」把教育、科技、人才有机结合发展，有别以往「主打创科，大学城配合」的模式，而大学城规划已列入特区政府首个五年规划，取代原拟今年公布「北都大学教育城概念发展纲要」。

延伸阅读：访问｜北都大学城区达1000公顷 陈国基：推「产学研」深度合作 吸引海内外企业院校

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

