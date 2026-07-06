文凭放榜择职向 港大前辈分享经历 勉考生追随兴趣觅出路

文凭试放榜临近，不少考生面对升学与未来出路满载焦虑。香港大学专业进修学院（HKU SPACE）助理课程主任兼注册营养师杨晓茵，凭对营养学的热情深耕行业，更期望培育新一代营养专业人才；另一位港大双学士毕业生江紫晴，未跟随主流投身法律或政府，反而顺从个人志趣投身社福领域，两人鼓励考生依自身兴趣确立人生目标。

人口老化问题持续加剧，营养专业成为不少学生心仪的发展方向，杨晓茵指HKU SPACE与海外大学合办的「营养治疗学深造文凭」课程，修毕后可取得注册营养师资格；惟学生须先修毕「人类营养学深造文凭」，课程竞争激烈，每年近百人申请，最终仅取录20人。对于有意投身营养师行业的应届考生，她建议在校宜修读生物及化学科目，打好理科基础，为日后修读营养学课程、入行执业做好准备。

延伸阅读：中大港大同踞20强创港历史 前者飙升14位 港5院校打入全球百大

回顾入行缘起，她指家人长期胆固醇超标，跟随营养师调整饮食习惯后，短短3个月健康指数便回复正常，令她决心钻研营养领域，2016年毕业后更到澳洲悉尼大学修读营养治疗学硕士，其后成为注册营养师。

弃法律公务 转投社福实现个人价值

在港大修读社会科学学士（政治学与法学）及法学双学士的江紫晴，毕业后未如其他同学，成为执业律师或公务员。她指实习期间发现性格难以应付高强度辩论与庞大文书工作，于是重新规划职业方向，留意到基层学生缺乏多元学习与体验活动，使她投身慈善信托基金担任项目经理，利用大学所学的理论知识与沟通技巧，拆解各项社会议题，现时支援小学教师推动生命教育。对于应届考生抉择出路，她寄语遂其所愿，「未来4年后都不知道会发生什么事，最重要是将所学发挥出来」

延伸阅读：DSE失意两人循高级文凭逆转前路 寄语应届考生：一时失利不代表结局

记者佘丹薇 实习记者张骏宏

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<