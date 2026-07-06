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乌干达义工体验 重新审视读医初心

教育新闻
更新时间：07:45 2026-07-06 HKT
发布时间：07:45 2026-07-06 HKT

通过「增润学年」计划，在港大就读内外全科医学士三年级的徐柏稀（图中排左一），选择到乌干达参与两个月的人道医疗义工服务，形容是「改变自己的深刻旅程」，令他重新审视读医的初心，尤其当地资源贫乏，更明白自己才是每日拯救生命的医生，而非倚赖仪器，更坚定行医守护职责和人命的目标。

「自己而非机器才是医生」

徐柏稀在乌干达服务的医疗中心一隅。受访者提供
徐柏稀在乌干达服务的医疗中心一隅。受访者提供

在乌干达的人道医疗经历，徐柏稀指主要在诊所协助诊断、治疗和记录，每日「朝九晚五」外，还要在晚上甚至凌晨随时应诊，治疗疟疾和幽门螺旋菌等急症。他指当地由于电力供应不稳，难以倚赖血压机、心电图机等提供稳定的服务，甚至想要为病人检查是否有腹腔积水时也没有超声波仪器协助，只能使用二年级学习到的技术诊断，令自己反省到医生即使缺乏资源，也应要做好职责，「我才是医生，不是那台机器」。

在诊症时间以外，徐柏稀会争取时间与当地医生交流，甚至会谈至通宵达旦。他坦言这些交流有助自己重拾做医生的初心，「在香港JUPAS有很多科目供选择、资源很多，变相可以有很多的原因选择入哪行」，但当地的医生就单纯只是为了守护身边人的生命，「他们用他们生命的故事告诉我︰守护好自己职责的理由就很足够」。

进行服务期间，徐柏稀亦多次重遇需要频繁覆诊的病人，对方从不太理睬自己、到后面会主动打招呼交谈，令他明白病人对医生的信任，是源于人与人之间的信任。他坦言自己的成绩和研究能力逊于其他同学，亦曾陷入身分认同危机，但经过这次服务，他重新审视了入学宣誓的重量，「我宣过誓，穿起这件袍时就要守护这份职责」，希望日后继续尽力救助身边人。

记者 欧文瀚

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