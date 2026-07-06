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港大医学院「增润学年」推行10年成果丰硕 累计完成逾300服务项目 逾800额外学位

教育新闻
更新时间：07:30 2026-07-06 HKT
发布时间：07:30 2026-07-06 HKT

香港大学医学院旨在鼓励医科生在传统医学知识外，掌握新技能和体验的「增润学年」计划，踏入第10年。助理院长（学生福祉及拓展）施恺迪指，计划成果丰硕，学生已累计完成逾300个服务或人道项目、逾800个额外学位、逾520个研究项目等。昔日文凭试状元，如今已成为医生的李家颍坦言，「增润学年」计划是她入读港大医学院的原因之一，提供了宝贵的参与研究经验。

文凭试状元：选港大原因

施恺迪表示，设立「增润学年」希望让学生脱离习惯了的日常环境，从中成长。欧文瀚摄
施恺迪表示，设立「增润学年」希望让学生脱离习惯了的日常环境，从中成长。欧文瀚摄
李家颍形容构思实验、学习处理细胞和动物实验等过程，有如锁匙一样「打开」了自己对科研的兴趣。受访者提供
李家颍形容构思实验、学习处理细胞和动物实验等过程，有如锁匙一样「打开」了自己对科研的兴趣。受访者提供
郭舜泓希望将在哈佛学到的知识带回香港，为建立更安全、公平及有道德基础的医疗制度作出贡献。受访者提供
郭舜泓希望将在哈佛学到的知识带回香港，为建立更安全、公平及有道德基础的医疗制度作出贡献。受访者提供

港大医学院「增润学年」计划在2016年推出，在五年制医科课程增加一年，让三年级学生「走出课室」。施恺迪指，设立「增润学年」希望让学生脱离习惯了的日常环境，并从中成长，「做医生不可以单靠医学知识，而是要有一点人生经验，例如沟通技巧和同理心等」。他指学生可于这一年间报读法律、音乐等与医科无关的课程，甚至考取学士至硕士学位；亦可参与半年至一年的人道或慈善机构服务，或进行研究实习，「有同学可能想花半年至一年，在临床环境以外，于实验室进行老鼠、细胞等基层研究」。

延伸阅读︰乌干达义工体验 重新审视读医初心

计划推行至今，医学院学生已累计完成超过300个服务或人道项目、逾800个额外学位、超过520个研究项目及逾250份于知名期刊上刊登的论文。施恺迪强调，大学与海内外的世界级学府及非政府组织合作，为学生提供机会。

现为广华医院神经外科驻院医生的李家颍，是2016年的文凭试状元。她直言「增润学年」正是她选择港大读医的原因，如愿利用「增润学年」参与食道癌的研究，形容构思实验、学习处理细胞和动物实验等过程，有如锁匙般「打开」对科研的兴趣。她指胶质瘤（GBM）至今仍是难以根治的癌症，即使是年轻病人，经治疗后余命也可能只有10至20个月，但应用研究成果后，部分病人得以延命达5年，这些经验令她确信「增润学年」对有意投身研究者是宝贵的机会。

哈佛读硕士 探讨生物伦理

就读内外全科医学士三年级的郭舜泓，刚在美国哈佛医学院完成生物伦理学硕士课程，期间研究「家长及监护人查阅青少年病人纪录」，形容问题对现代医学越见重要，家长或侵犯青少年私隐，尤其是精神与性健康等方面，导致他们不敢求医；但完全不知道子女病情，家长亦难提供支持，故希望提出平衡的建议，期望把知识带返香港，为建立更安全、公平及有道德基础的医疗制度作出贡献，「医学不止是治病，亦要保障病人的自主权，以免病人在压力下作出不合适的决定」，冀通过理解病人感受与处境，成为更好的医生。

记者欧文瀚

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