IB放榜2026｜沪江维多利亚圣士提反 状元人数均创历年新高

今届国际文凭大学预科课程（IBDP）将于明天（7月6日）放榜，本港多所学校均诞生考获45分的IB状元。据《星岛》了解，沪江维多利亚学校（VSA）及圣士提反书院，分别诞生9名及5名IB状元，均创两校历来最佳成绩。

据悉，沪江维多利亚学校共9名学生取得满分45分，较去年多3名，另有8名学生取得44分，13名学生成为「探花」43 分。该校今年IB考生全数合格，平均考获39分，当中近半考获40分或以上。

据了解，圣士提反书院诞生5名IB状元。 资料图片

至于圣士提反书院，共5人考获满分，刷新2021年诞生3名女状元的纪录，另有8名学生取得44分，成为「IB榜眼」；4人则考获43分。

部分学校将于明早举行记者会，公布今届IB考生成绩。

本报记者

延伸阅读︰

DSE放榜2026︱厂商会办教育展 升学专家吁JUPAS选科勿盲从AI热潮

英基一条龙｜幼稚园首次与小学配对 学生保证升读旗下小学 今年9月实施

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<