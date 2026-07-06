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IB放榜2026｜圣保罗男女诞６状元 维多利亚圣士提反状元人数创新高

教育新闻
更新时间：09:20 2026-07-06 HKT
发布时间：09:20 2026-07-06 HKT

今届国际文凭大学预科课程（IBDP）今日（7月6日）放榜，本港多所学校均诞生考获45分的IB状元。据《星岛》了解，沪江维多利亚学校（VSA）及圣士提反书院，分别诞生9名及5名IB状元，均创两校历来最佳成绩。此外，直资传统名校圣保罗男女中学，今年诞生6位状元，分别为朱欣晴、傅舜盈、陈皓颐、莫斯棋、周柏乔及黄巨霖，另外，该校亦有16位44分的榜眼，15位43分的探花。

圣保罗男女中学今年诞生6位IB状元，由左至右为莫斯棋、陈皓颐、朱欣晴、傅舜盈、周柏乔、黄巨霖。
圣保罗男女中学今年诞生6位IB状元，由左至右为莫斯棋、陈皓颐、朱欣晴、傅舜盈、周柏乔、黄巨霖。

另外，据悉沪江维多利亚学校共9名学生取得满分45分，较去年多2名，另有8名学生取得44分，13名学生成为「探花」43 分。该校今年IB考生全数合格，平均考获39分，当中近半考获40分或以上。

据了解，圣士提反书院诞生5名IB状元。 资料图片
据了解，圣士提反书院诞生5名IB状元。 资料图片

至于圣士提反书院，共5人考获满分，刷新2021年诞生3名女状元的纪录，另有8名学生取得44分，成为「IB榜眼」；4人则考获43分。

部分学校将于今早举行记者会，公布今届IB考生成绩。 

本报记者

 

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