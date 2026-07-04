年度中国历史人物专题研习颁奖礼 逾百组港澳生研林则徐获表扬

透过历史研究活动，有助了解国史、国学。由国史教育中心（香港）主办，教育局支持，优质教育基金赞助，香港故宫文化博物馆、澳门基金会合办的「年度中国历史人物选举2026专题研习报告比赛」，有逾百组港澳生研林则徐获表扬。颁奖礼今日于香港故宫演讲厅举行，获香港教育局首席助理秘书长林思娴担任主礼嘉宾。

汉权致送纪念书藉予首席助理秘书长林思娴。 受访者提供

专题研习报告比赛为林则徐历史教育活动的延伸，参与学生需分组合作，以林则徐为主题，自拟研究方向和方式等，进行深入而全面的研习。经中心评审所有作品，并邀请入选队伍面试后，再决定名次。比赛有逾70队来自该中心的小学组、初中组和高中组参与，收到接近80份作品；另外亦有澳门初中组和高中组学生队伍参与，并收到数十份作品，当中有不少代表出席领奖礼及分享。

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颁奖礼中亦介绍近期多元活动，包括国史教育中心悠悠馆学生AI 短片创作比赛、历史人物故事阅读比赛、教材套等，以及新一届年度中国历史人物选举系列活动，抗日战争历史教育学生AI短片创作工作坊等。

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国史教育中心（香港）每年均策划举办「年度中国历史人物选举」系列活动，涵盖历史人物公开选举、专题研习报告比赛、知识问答比赛、历史人物主题舞台剧演出等教育活动。本年度活动以「时代精神，变革为民」为核心主题，在合共 139,570 张有效投票中，林则徐凭借 94,643 张高票荣膺年度历史人物。而由大、中、小学学生演员，联同多位资深专业剧团演员合演的《销烟为民林则徐》，已于5月中假香港理工大学赛马会综艺馆公演，分别获教育局局长蔡若莲、律政司副司长张国钧以及教育局副秘书长陈碧华担任主礼嘉宾。

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