新秀教师游戏化教学激发学生投入课堂 17位教师获行政长官卓越教学奖

「教育是一份有温度的工作」，圆玄学院妙法寺内明陈吕重德纪念中学体育科主任蔡艺琳，针对中学女生参与体育课意愿偏低的问题，引入游戏化教学以活跃课堂气氛，提升学习动机，获得今年行政长官卓越教学奖「新秀教师奖」。特首李家超在致辞指，期望教师肩负厚植家国情怀、深化数字教育与提升专业素养的重任。

行政长官卓越教学奖颁奖典礼今日举行，共17名教师获奖。获得「新秀教师奖」的陈吕重德纪念中学体育科主任蔡艺琳，留意到女生上体育课动机偏低，引入游戏化教学，在中一榄球课的热身环节，设计「跳线」、「过河」等游戏，取代传统的跑圈与拉筋，让学生在课堂初期增加互动，「比起老师单向教导，朋辈之间的互相学习更能提升他们的学习动机」。

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课堂以外，她鼓励学生组织随机跳舞、手球比赛等活动。她难忘一名中三生原先没有明确目标，其后加入榄球队，现已成为中国香港榄球队青年军，成功考获榄球教练牌照。她期望「将我在体育科获得的成就，承传给我的学生」。

获得「体育学习领域」奖项，佛教志莲中学的副校长兼体育科教师殷小赓，在课堂积极善用人工智能(AI)科技，支援有特殊学习需要的学生学习，包括拍摄课堂活动相片，透过AI分析训练表现，并提供专业教学建议，并生成制作四格漫画辅助教学，提升学生的课堂参与感及归属感。他的学生之一，正是代表香港在特殊奥运世界冬季运动会勇夺金牌的应希言，难忘启蒙当时就读中二，不善社交的她参与「雪鞋竞走」，「最感恩是她现在学会与人相处及自理，同时找到自己的出路」。

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特首李家超在致辞时赞扬获奖教师灵活运用多元教学策略，因材施教，为教育界树立卓越典范，期望教师肩负厚植家国情怀、深化数字教育与提升专业素养的重任，善用科技赋能教学，引领校园数字化转型，并持续自我求进，追求卓越，提升教育品质。

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记者 佘丹薇