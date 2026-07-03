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TOEFL托福｜浸大王锦辉中小学TOEFL Junior考试全港第一 22名学生夺满分

教育新闻
更新时间：16:32 2026-07-03 HKT
发布时间：16:32 2026-07-03 HKT

在最新公布的2026年度「托福英语考试」（TOEFL Junior®）中，香港浸会大学附属学校王锦辉中小学在全港参与学校中总排名第一，在约100多名七至九年级的应考学生中，整体平均分高达874分（满分900分）。其中，共有22名学生勇夺900分满分，占全校应考人数约18%。

中小学部建构沉浸式环境 校长勉励同学追求卓越

对于多名学生考获满分，王锦辉中小学总校长陈伟佳勉励同学在语文学习路上继续精进、追求卓越。该校协理副校长（学术事务）兼英文科主任庄镇宇亦指出，「这既是学生英语实力的印证，亦体现了中小学部建构沉浸式英语环境的成果。」

延伸阅读：中一叩门2026│热门中学叩门5大准则 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 15人争1叩门位

七年级的郭善同表示，能够取得满分简直像做梦一样；八年级的戴洛蕬则指，「从没想过自己可以考获满分，收到成绩的一刻真的不敢相信自己梦想成真！这次成果让我更有信心继续在学习英语的路上迈步向前。」九年级的钟廸森分享，「回想一年级的时候，我的英文其实不太好。感谢学校老师一直以来的耐心指导和不断鼓励。」

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国际权威认证多元能力 雅思平均7.8分

TOEFL Junior®考试由美国教育测验服务社主办，是国际公认针对11至17岁中学生的英语能力评测工具。其分数与欧洲语言共同参考框架及蓝思阅读框架对应。除了TOEFL Junior®表现亮眼外，王锦辉中小学学生在雅思考试（IELTS）中的平均分亦高达7.8分。

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