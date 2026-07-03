中大活化肯尼亚贫民窟建筑 建书屋提供社区学习空间 日助400名弱势儿童

基贝拉为全球最大贫民窟之一，人口密度极高，生活空间狭小。中文大学建筑学院团队设计并带领建造「Amani Kibera书屋」，把当地一座结构老化且半荒废的建筑物，重新设计并活化成充满活力的多功能图书馆和社区中心，每日为多达400名弱势儿童、青少年和妇女提供安全的学习环境及公共空间。

团队长驻肯尼亚一年 实地监督

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「Amani Kibera书屋」由中大建筑学院研究实验室Condition Lab负责设计，并在中大建筑学博士生凌栢蔚协助下完成项目。为确保工程顺利，团队长驻肯尼亚一年进行实地监督，整座建筑由基贝拉居民亲手建造，并全面采用当地物料。

书屋巧妙结合公共生活与社区学习空间，建筑风格突破传统图书馆安静、封闭的既有印象；内部结构采用「坡道式」设计，将无障碍斜坡糅合于空间布局中，兼具流动性与学习性。书屋地面外墙采用全开放式设计，可完全敞开，连接室内与室外空间，为大型社区活动和节庆提供宽敞场地。书屋成为具备高度延伸性，可供参考的创新社会建筑方案，让世界各地有需要的社区及群体借镜并应用。

「Amani」代表和平与希望，取名「Amani Kibera」的书屋象征著和平、社区、知识与家园的多重意义。中大团队希望透过书屋为当地社群带来崭新活力，使其成为居民共享知识，建立深厚互信的地方，并逐步发展为推动未来愿景与集体尊严的社区枢纽，彰显建筑在促进社会进步的深远影响力。

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带领项目的中大建筑学院院长Peter W. Ferretto表示，「Amani Kibera书屋」采用由社区主导的建筑方针，团队透过五个阶段的参与式共创过程，积极与基贝拉居民交流，包括举办工作坊以发掘核心需求、运用实体模型与居民共同构想空间，透过社区代表的不记名投票来落实决策。在共建阶段，项目全数聘用当地工人，并与社区共同规划未来的营运模式。他指透过让居民亲身参与设计与建造书屋的每一个过程，不仅是活化建筑，更与社区建立深厚的互信，形容书屋成功将单纯的实体空间，转化为凝聚社区归属感、尊严和互助精神的场所，真正做到以建筑回应社会诉求。

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