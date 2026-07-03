升级并校｜两信义学校主动申合并 未陷收生危机 家长感意外 教育局吁与持份者充分沟通

学龄人口下跌，今年有8间获派0班小一的小学，选择与他校合并。办学团体基督教香港信义会，突然向教育局申请，将属下未陷收生危机的马鞍山信义学校，拟在27/28学年起与禾𪨶信义学校合并，并更名为「基督教香港信义会睿信学校」，不少家长感到意外。教育界人士分析，办团通盘考量收生趋势等因素，又相信家长有时间安排。教育局提醒校方须就合并方案与持份者充分沟通。

拟于27/28学年合并

今学年获批4班小一的马鞍山信义学校，近日发出家长通告，称为促进学校长远发展，办团响应当局「并校升级」的呼吁，拟于27/28学年与禾𪨶信义学校合并，届时将使用沙田博康邨新校舍，设有创科学习室、人工智能学习中心、数码运动场、小型剧场等设施。校长简淑菁本月20日起将调任为禾𪨶信义学校校长，取代去年上任的校长冯丽仪，并于明年出任睿信学校创校校长，校方今晚将举办家长会交代详情。

禾𪨶信义学校在去年获分配港九潮州公会马松深中学旧校舍，校方预计明年迁入。根据《小学概览》，该校今学年获批小一仅两班，全校共设19班。据悉不少马鞍山信义学校家长对于迁校及合并感到突然，事前未获告知。

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教育界：相信家长有时间安排

按现行规定，如合并申请获当局批准，睿信学校将最多可获100万元的一次性额外津贴，在合并后首三个学年内即使获派0班小一，可获豁免申请方案一次，无条件参加下年度的小一派位。

同属基督教香港信义会属校的柴湾信爱学校今年获派0班，最终因当局未接纳校方申述，宣告29/30学年起停办。本报昨向该会查询，惟截稿前未获回复。

对于两校合并，津贴小学议会顾问张作芳坦言，面对学龄人口下降，业界更积极思考合并，「例如要思考强校带弱校是否最好的出路」。她指教育局批核需时，相信办学团体与校方已尽快通知家长，而距离27/28学年正式合并仍有一段时间，相信家长可作安排。

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资助小学校长会名誉主席张勇邦则相信，办团总结信爱学校经验、盘点和分析属校情况、考虑收生趋势等因素作决定，「办学团体不会轻易放弃一间学校」。他相信学校合并后，两校学生需时适应与磨合，呼吁办团尽力解答两校家长的疑问，以具备更佳校舍和设备等条件说服家长。

教育局回应指，知悉两校已就合并向家长发出通告、并将举行家长会简介及解答家长查询；提醒校方须就相关方案与家长等持份者充分沟通，并在计划书中详述具体内容，包括方案的整体规划、执行细节及详细时间表，并提交相关证明文件，以供当局审核。

当局重申，持续鼓励办团考虑合并属校，优化教育结构，提升资源运用效益，提供具规模及质素的学习环境，透过整合资源，加强协同效应，确保学生全人发展。

本报教育组

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