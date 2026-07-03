科学先锋挑战赛 圣保罗书院小学夺冠 「动手做」设计车辆克服极端天气路况

「动手做」是科学探究不可或缺的环节。圣保罗书院小学小六生团队针对极端天气议题，设计出一款能在极端天气环境下稳定安全行驶的车辆原型，更即场发挥构思改装车辆，回应极端天气的交通需求，在「赛马会探索科学——小学科学先锋挑战赛2026」夺冠。学生指参赛经历打破课本死记硬背的学习模式，通过亲身实测，背后原理更易吸收。署任校长马耀安指，校方在各级课程加入STEAM元素，并增聘12名专责教师，主力负责STEAM相关教学工作，以提升教学质素。

圣保罗书院小学小六生团队针对极端天气议题，设计出一款能在极端天气环境下稳定安全行驶的车辆原型。佘丹薇摄

圣保罗书院小学3名小六生组成团队，从初赛阶段已着手构思车辆设计，他们参照地盘「水马」原理改良结构，降低行驶时容易翻侧的风险，又利用砂纸仿制深纹轮胎，在资源有限下强化车轮抓地力与排水能力。学生们亦通过砝码模拟载重，以验证车辆调低重心后，机件能否运作正常，反复测试，以确保车辆行驶稳定。

延伸阅读：小学想建理教材从实践学STEAM知识-学生抽象科学概念变浅白易懂

学生：亲身体验易入脑

进入决赛阶段，参赛队伍仅能使用大会当场派发的材料，现场拼装成品，配合再生能源发电，在模拟洪水、暴风、山泥倾泻等极端天气状况的特色赛道上接受测试，团队最终凭借扎实的设计构想及应变能力脱颖而出，获得冠军殊荣。成员之一的彭翔骏指，研发过程耗时一个半月，每个设计细节都必须重复3次测试，确保运作可靠。他指请教指导老师之外，亦会查阅科学书籍补充知识。被问及有否借助人工智能（AI）协助设计时，成员蔡纬羲坦言AI偶有失误可能，不会全然依赖。

谈及夺冠关键，彭翔骏认为是设计简约实用及注重理论，他与队友亦主动与其他参赛学生交流，借鉴不同队伍的设计理念取长补短。队友许嘉晋表示，通过探索式学习，跳出了课本「死记硬背」的模式，「亲身体验更加容易入脑」。

增聘12教师跨科教学

圣保罗书院小学署任校长马耀安指出，校方长期投入大量资源发展STEAM（科学、科技、工程、艺术、数学）教育，两年前更重新编排全校时间表，将STEAM元素全面融入各级常规课程架构内。「全校的同学在一至六年级上课时间表中，在恒常课程中已放入STEAM元素」，现时每周设有两节课堂，接触相关教学内容，扩展学习体验。

校方亦增聘12位具备科学专业背景的教师兼任跨学科教学工作，马耀安希望持续优化教学质素，「运用直资学校的资源，聘请更多老师，希望做好课程、学生和老师之间的比例」。学校亦运用教育局支援开设小学科学科的35万元一笔过津贴，购置实验室等配置，为科学科完善教学硬件。

延伸阅读：STEAM探究展-小学生研AI火灾警报器

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

记者佘丹薇