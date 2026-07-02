星岛第四届华文双语比赛 | 总决赛圆满落幕 伊中圣马善乐膺中小冠军

由星岛新闻集团主办、语文教育及研究常务委员会（语常会）赞助的「星岛第四届全港华文双语菁英问答比赛」昨举行总决赛，各组冠军诞生，初中与高小组冠军，分别由伊利沙伯中学与献主会圣马善乐小学夺得，亲子组则由优才（杨殷有娣）书院的王凯晴与家长欧君芳夺冠。

初小组冠军由献主会圣马善乐小学夺得，成为连续四届冠军得主。叶伟豪摄

赛事吸引逾万名学生，组成100队学校与300队亲子组报名参与，各组四强队伍在决赛角逐锦标，题目范围多元广泛，涵盖汉字部首等基础语文知识之余，更涉及古代文化冷知识，比如问及缨枪枪头的红缨，美观外有何实用功能。经过一番激烈比拼后，伊利沙伯中学凭430分夺下初中组冠军。得奖中二生陈飞阳形容，快问快答环节紧张刺激，团队也被缨枪题目考倒，公布答案才得知有阻挡敌人鲜血流至枪杆，避免握枪时手滑的功能，他指赛事中收获大量课外知识，获益匪浅。

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担任赛事顾问的恒生大学中文系助理教授凌颂荣指，今届参赛者对题目熟悉度高，学生课本基础知识掌握扎实，惟课本内容以外的文史冷知识，思考速度稍慢，建议学生平日多拓宽知识面。他亦称赞初中组参赛者，凭少量关键资讯便能作答，平日累积充足语汇。他提醒学生语文学习讲求双向沟通，口头表达与聆听同样重要，有队伍未听完整条题目、误解题意失分。

《星岛日报》总编辑汤锦标大赞参赛学生能娴熟切换粤语、普通话，熟记大量诗词典故，语文文化底蕴深厚。他指赛事跳脱刻板课堂教学模式，透过互动抢答等轻松形式，让学生吸收文史知识，做到寓学习于娱乐

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记者佘丹薇

