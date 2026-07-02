福建中学附属学校 接连击败传统名校「香港中学英语辩论比赛小学组」3度夺冠

英文直资学校福建中学附属学校(下文简称「福附」)的英语辩论队，连续七个学年晋身「香港中学英语辩论比赛小学组」总决赛，在早前接连击败圣保罗书院小学、圣保罗男女中学附属小学等传统名校，成功第三度勇夺冠军。

连续7学年入总决赛

负责带领英语辩论队的老师陈韵诗（右）带领三位小六生参加「香港中学英语辩论比赛小学组」夺冠。图片由学校提供

是次比赛由香港中学英语辩论协会主办，是历史悠久的学界英语辩论赛事，今届决赛于上月22日举行，辩题是「This House Regrets the Rising Trend Travel-focused Gap Years among Young People (本院遗憾以旅游为主的「间隔年」日益流行)」。

福附的参赛队伍担任「正方」，需要论证这个趋势带来的负面影响，值得令社会感到遗憾。辩论队队员表示，「反方」提出了不少有力论点，特别是围绕个人成长方面，指出以旅游为主的间隔年如何帮助年轻人扩阔眼界、提升独立能力和建立人生经验。这些论点本身具备一定的说服力，对于正方的福附来说是一个很大的挑战。不过，福附的队员在赛前已从个人影响及社区层面作出充分准备和分析，在反驳部分表现稳定，能够有效回应对方的主要论点，并指出对方论证中的不足，成功削弱其论述。

校长徐区懿华表示，辩论是考验学生的高阶思维及临场应变，一所小学的辩论队的表现，能反映学校学生的素质，能派队的学校都是办学质素非常优秀的学校。她认为该校的英语辩论队能连续七年晋身决赛及屡次获冠，肯定了师生及家长的努力。

图片由学校提供

负责带队的老师陈韵诗认为，今次辩论比赛致胜关键，在于队员由备战至比赛均非常投入，对辩题有足分认识。队员会主动搜寻资料及反复练习，并在比赛期间及平日训练中互相支持。她表示，队员在赛后已开始为下一届的师弟妹打气，希望后者能在明年冠军。

荣获「最佳辩论员奖」的小六学生曾家豪表示，以往在比赛期间，曾因不够专心而遗漏了一个反驳点，于是从错误中学习，今次比赛学会细心聆听对手发言，即时记录反驳重点。另一队员吴晋棋表示，当初参加英语辩论队，是希望提升自己的英文水平和公开演说英文的自信心。他表示，参加辩论队后，除了不再害怕在人前公开演说英文外，连英语写作也进步了不少。另一队员李道臻亦称，他会先思考对方的论点和观点，掌握概念后，再准备反驳论点。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<





