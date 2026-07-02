城大实验室伙内地煤炭企业 探索6G智能矿山技术

矿场生产安全一直是内地政府重视的问题，香港城市大学太赫兹及毫米波全国重点实验室的团队，上月底前往山西省晋城市泽州县，就「6G矿山通信实验室建设项目」展开为期4日的实地考察与技术交流，期间到访中国煤炭科工集团山西天地王坡煤矿场，并与中国煤科旗下科研院所、天地王坡智能煤矿示范场景团队及装备控制企业进行深入交流。

香港首个工程领域全国重点实验室

香港城市大学太赫兹及毫米波全国重点实验室的团队，上月底前往山西省晋城市泽州县，就「6G矿山通信实验室建设项目」展开为期4日的实地考察与技术交流。城大提供

城大于2008年3月获国家科学技术部批准成立太赫兹及毫米波全国重点实验室，是香港首家在工程领域方面的全国重点实验室，致力于拓展毫米波及太赫兹技术的发展与应用。实验室副主任黄衡率领团队于上月24日至27日前往山西省晋城市泽州县，与当地行业人员交流及进行实地考察，积极探索以城大的天线及无线通信技术，赋能智能矿山建设与煤矿安全生产。

是次考察以中央企业真实应用场景为导向，结合城大太赫兹及毫米波全国重点实验室在天线设计、射频通信、无线组网、可重构天线及复杂电磁环境研究等领域的科研基础，重点聚焦矿井地下复杂环境中的通信覆盖、非视距传输、人员定位、传感数据传输和应急通信等技术挑战。相关研究方向有望为矿井地底通信网络建设、工作人员精准定位、生命探测和应急救援等场景，提供崭新的技术支撑。

是次考察以中央企业真实应用场景为导向。城大提供

考察期间，黄衡与团队深入天地王坡煤矿场地底约600米矿场前线，实地视察井下作业的通信环境，以详细了解综采工作面、井下巷道、通信基站、人员定位系统及监测监控系统的实际运行情况，为后续技术方案设计和试点应用提供现场依据。与会各方亦围绕多项技术路径的可行性展开讨论，包括优化矿井现有通信基站天线、探索轻量级无线自组网与井下基础设施融合、利用可重构智能表面改善巷道转弯及遮挡场景下的无线覆盖，以及评估智能采煤装备运行过程中复杂的电磁环境对通信和传感系统的影响。

城大团队指出，是次山西考察交流不仅是实验室深化与中央企业产学研合作的重要实践，更彰显城大推动本港科研优势与国家能源产业实际需求结合的决心。实验室将加快推进6G矿山通信研发、试点验证和实验室建设，助力智能矿山高质量发展，提升安全生产和应急救援能力。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

