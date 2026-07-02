研照顾长者AI机械人 启思小学夺总冠

AI科技赋能可持续未来发展，启思小学的学生研发AI智能机械人，兼具陪伴、清洁及智能管控功能，针对独居长者生活痛点，获得「国际青少年AI创科ESG马拉松（香港赛区）」全场总冠军，赛事为全港首个以「AI×ESG」为核心主题的青少年创科马拉松活动，为本港小四至中六生搭建人工智能与ESG理念融合的创新实践平台，大会期望通过赛事鼓励青少年善用AI，解决社会需求。

语音互动纾缓孤独情绪

夺冠项目名为「ACE Caring Buddy」，源自于启思小学的学生团队，留意到本港不少独居长者乏人时刻照顾，面临孤独无伴、家居打理困难、记忆力衰退、意外发生又无人察觉等诸多生活难题，于是运用AI大模型技术，打造全方位居家智能机械人，以解决独居长者生活问题。

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智能机械人功能全面且贴合长者需求。在情感层面可化身亲友，以语音互动，纾缓独居长者的孤独情绪；家居方面，搭载机械臂、拖布、吸尘等多类功能模组，可24小时完成家居清洁工作；在健康管理层面，智能系统可定时提醒，督促长者按时服药，应对长者记忆力衰退问题；设备搭载电脑视觉技术，能够侦测长者跌倒等突发意外，即时通过手机程式通报家属，全方位保障长者安全。

今届赛事共35支队伍入围角逐多个奖项，启思小学包揽小学组冠军及全场总冠军，中学组冠军由香港仔工业学校「鲜境之瞳」获得，项目结合AI云端分析，系统能提前预警食品变质并自动通知分销商。至于启能组冠军，则由中华基督教会基顺学校「小思：长者生活智慧助手」夺得。

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本报记者