涉强行解锁学生手机 燕京书院：已向教育局交报告

近日网传青衣的中华基督教会燕京书院，有教职员被指强行扫描学生容貌解锁手机翻阅资料，更指校长夏丽珠曾要求社工声称学生有精神问题，绕过家长进行强制医疗评估，家长其后向教育局及个人私隐专员公署投诉。校方昨回复指，已就解锁事件向教育局提交报告及跟进建议，惟否认「绕过家长送学生入院」。

否认绕过家长把学生送院

有网上帖文指控燕京书院一名中史科教师，去年10月在课堂上出言侮辱学生，其后联同4名教职员要求学生交出手机，有人更直接拿起手机扫描学生脸部，以FaceID解锁；校长夏丽珠被指要求社工，声称涉事学生有精神问题，被质疑是「绕过家长同意」，将学生送往精神科评估。

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校方昨表示，一向重视学生福祉，在接获投诉后，已即时按既定机制展开全面调查，经内部严格及详细调查后，已完成跟进，向当局提交报告及建议。至于将学生送往精神科进行强制医疗评估，校方澄清没有绕过家长把学生送院。校方又指，一向重视教职员专业操守，严格遵守校规及相关法例，确保校园运作合法合规，并秉持专业与负责的态度，专注教育本务，守护学生健康成长，又形容「深切明白」事件引起关注。

教育局日前证实接获家长投诉，已即时联络校方要求严肃处理，公营学校已建立校本机制处理投诉，如教师证实违反专业操守，会按事件性质采取行动。私隐专员公署亦证实接获相关投诉，已进行调停，提醒校方有关《个人资料（私隐）条例》规定。根据教育局相关守则，教师搜查学生财物或维持纪律时，应顾及和保障学生自尊，避免发生尴尬情况，并符合现行法例，包括保障私隐权的法例。

本报记者

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