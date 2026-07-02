卢煜明获金紫荆星章称与团队共享荣誉 中大将公布未来5年蓝图 拟设研究生书院

中文大学校长卢煜明获特区政府颁发金紫荆星章，他昨出席校内升旗礼后会见传媒，形容荣誉不仅属于他本人，亦属于共事30年的团队。他感谢家人体谅，特别是父母支持他走不一样的医生路。中大即将公布新一份未来5年发展蓝图，卢煜明指详情仍要「卖关子」，但预告将着墨增进教育和学生体验，亦会增设研究生书院，把书院制好处「分享给研究生」。

感谢家人体谅与支持

中大昨举行升旗礼，庆祝回归29周年。中大提供

理大邀请驻港解放军，联同理大学生升旗队参与升旗礼。理大提供

科大与科大（广州）35名学生组成联合学生国旗护卫队，负责校内升旗礼。科大提供

特区政府昨公布授勋名单，卢煜明获颁金紫荆星章。卢煜明昨会见传媒，提到荣誉不止属于他本人，亦与30年工作团队共享，感谢家人体谅他专注研究，「有时我又会做得很晚，或者整天外出开会」。他特别提到父母在他就学时，已支持他走一条与普通医生不同的道路，忆述同为医生的父亲，出席学术会议前会在他们面前演讲彩排，「他们都明白，要出去是常有的事」。

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被誉为「无创产前检测之父」的卢煜明，上周获英国剑桥大学颁授荣誉医学科学博士学位，他指首个学士学位是1986年在剑桥取得，距今刚好40年，令他非常感动。至于会否以诺贝尔奖为目标，他称作为科学家，只能做「最好、最严谨和最创新的研究」，获奖与否由评审决定。

中大将公布《中大策略计划2026-2030》，交代未来5年发展蓝图，卢煜明预告将有很多篇幅讲述增进教育和学生体验，包括设立研究生书院，成为中大第10间书院。卢煜明指策略计划详情仍要「卖关子」，中大是本港唯一实施书院制的大学，但一直限于本科生，新设的研究生书院能把书院制好处「分享给研究生」。他早前接受传媒访问，提及不排除在校外觅址作为研究生书院院址，但认为在校园内会方便学生参与活动。

卢煜明去年1月出任中大校长，回顾过去一年半任期，他指一直努力推进教育和科研，欣喜看到中大排名上升；另一工作重点中大医院，业绩有所进步，现在更提早还款。对于校内多个学生会相继停运，他指一直有与学生沟通，亦出席学生会活动和书院讲座，目前两个书院学生会已按程序注册，校方会继续优化相关程序。至于校董会修订《中大条例》，他以并非当日议题为由拒绝置评。

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多间大学举行升旗仪式

昨日是香港回归29周年，多间大学均举行升旗仪式，香港大学由署理校长王于渐、校务委员会及教务委员会代表参与。科技大学与科大（广州）35名学生组成联合学生国旗护卫队负责升旗，同时庆祝35周年校庆，校董会主席沈向洋指「一国两制」是大学向前迈进得天独厚的优势。

理工大学升旗仪式由驻港解放军及理大学生升旗队负责，400多名大学高层和成员参与。在教育大学升旗仪式上，校董会主席黄友嘉期望大众通过仪式，体会祖国与香港密不可分的联系。

记者高俊谦

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