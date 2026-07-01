多间大学早上升旗贺回归29年 驻港解放军参与理大仪式

本港多间大学今早分别举行升旗仪式，庆祝香港回归29周年。不同大学的仪式均有其特色，例如多名中央政府驻港机构的成员分别参与了科技大学、理工大学和教育大学的升旗仪式，理大的仪式更获驻港解放军参与；科大则联同科大（广州）组成合共35名学生的联合学生国旗护卫队，以同时庆祝科大创校35周年；教育大学今年进一步扩大参与队伍，邀请来自不同区域的学校代表出席。

在香港大学，署理校长王于渐、校务委员会及教务委员会代表，以及教职员、学生和获邀嘉宾今早参与升旗典礼。校方强调自1911年创校以来，大学秉持「为中国而立」的使命，为香港以至全球发展作出重大贡献；正值国家「十五五」规划开局及香港首份五年规划咨询，港大将继续发挥引领作用，推动学术卓越、科研创新及跨学科人才培育，助力香港更好融入和服务国家发展大局，为香港、国家及世界创造更美好未来。

科大粤港两校成员组35人护旗队

外交部驻港特派员公署发言人兼新闻及公共关系部主任黄景睿参赞，今早联同科大校董会、顾问委员会、大学管理层、师生及家长等超过300人亲临科大广场参与升旗仪式，另有逾6000人次观看网上直播。科大校董会主席沈向洋表示，「一国两制方针」一直是香港繁荣稳定的根本所在，也是大学向前迈进得天独厚的优势；校长叶玉如认为，迎接香港特区成立29周年之际，正是重申大学使命、积极参与香港未来发展的重要契机。

为庆祝科大创校35周年，是次升旗仪式由科大与科大（广州）共35名学生组成的联合学生国旗护卫队负责。成员之一的科大商学院四年级学生徐溢谦认为，参与国旗护卫队加深了他对国家的认识，包括亲身感受国家的发展成就。科大（广州）本科一年级学生徐袆灿对参与其中感荣幸，并为能够为深化香港与内地的交流联系贡献力量感到自豪。

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理大的升旗仪式由驻港解放军及理大学生升旗队负责，由驻港国安公署二级巡视员宋一平及外交部驻港特派员公署领事部副主任田振峰参赞主礼，共计400多名大学高层和成员参与。校董会主席林大辉称，理大作为香港高等教育界的重要一员，将紧贴国家和香港发展大局，坚守办学使命，致力培养学生拥有家国情怀、具备全球视野、勇于承担社会责任，成为爱国爱港、德才兼备、对国家有贡献的人才。

教大邀多间学校参与仪式

教大于大埔校园的升旗仪式，获外交部驻港特派员公署条约法律部主任周倩、驻港国安公署处长曹奇峰及中联办新界工作部协调处处长廖铭华应邀出席；除大学及香港教育大学赛马会小学学生外，教大亦邀得不同区域的学校代表，包括竹园区神召会太和康乐幼儿学校与牵晴间培元英文幼稚园成员参与。

教大校董会主席黄友嘉表示，升旗仪式是凝聚家国情怀的重要载体，期望大众透过仪式，深刻体会祖国与香港密不可分的联系，助力香港融入服务国家发展大局。校长李子建强调，大学凭借国家的坚实后盾，将继续发挥教育、科研及国际化优势，以「教育未来 多元专才」为目标，推动人才培育，促进香港拓展成为国际教育枢纽。

其他院校方面，浸会大学校董会暨咨议会主席黄英豪与校长衞炳江、校董会和咨议会成员、大学主管人员和师生等，在浸大校园参加升旗仪式。黄英豪呼吁所有浸大成员全力配合国家与香港的发展需要，发挥国家赋予的新定位、新功能、新任务，主动积极融入和服务国家发展大局。

浸大升旗队成员京观礼生憧憬

今日参与仪式的学生升旗队其中一名成员、一年级学生石天，去年入读浸大后便加入学生升旗队，他称既是因为自幼在北京天安门广场观看升旗仪式而心生憧憬，亦希望在校园承传这份光荣而庄严的使命，并结识志同道合的伙伴。

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岭南大学今早10时半举行升旗仪式，包括校董会主席姚祖辉、校长秦泗钊等大学管理层、教职员、学生及区议员等嘉宾出席。姚祖辉形容香港如今发展势头良好，岭大可凭借毗邻北部都会区的地理优势，积极推动大湾区产学研合作，对香港前景充满信心。秦泗钊认为，七一让众人有机会回顾香港的发展历程、认识根源，并思考如何在时代的变迁中延续文化传承，相信深厚的文化底蕴赋予年轻一代创新的力量，以立足香港、了解国家未来发展，并作出实质贡献。

城市大学的升旗仪式于城大广场举行，由城大副监督钟瑞明及城大校董会主席魏明德主持，连同多名校董会成员、署理校长李振声等大学管理层、教职员和学生代表等共约200人参与。城大重申，将继续秉持创新精神及国际视野，回应国家「十五五」规划蓝图，更积极融入和服务国家发展大局。

都会大学多名校董会成员、大学管理层、教职员及学生，今早亦于校内举行升旗仪式，校长林群声鼓励学生把握香港稳步发展的机遇，将所学用于服务社会，带来正面改变，成为推动特区及国家长远发展的重要力量。恒生大学今早的仪式则有逾100名大学成员出席，包括大学管理层、教职员及学生等；演艺学院的仪式早上于校园内举行，校董会主席黄汝荣、校长陈颂瑛连同多名师生友好亦有参与。

本报记者

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