卢煜明获颁金紫荆星章感激家人体谅 五年计划拟设研究生书院：分享书院制好处

中文大学校长卢煜明获颁金紫荆星章，他今日出席升旗礼后表示，荣誉除了属于他本人，亦属于多年来共事的团队，他感谢家人体谅，支持他走上与普通医生不同的路。另外，他预告中大将公布五年策略，提到将着墨增进学生体验及校友关系，并会设立研究生书院作为中大第十间书院。

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继一周前获剑桥大学颁授荣誉博士学位后，卢煜明再迎来喜讯，获特区政府颁授金紫荆星章。卢今日与中大一众管理层、教职员出席升旗礼后会面传媒，表示荣誉不只属于他本人，亦属于与他共事30年的工作团队，反映港府对科技的创新和对教育的重视。他感谢家人体谅，特别是父母支持他走一条与普通医生不同的道路，忆述同是医生的父亲，出席学术会议前会在他们面前演讲彩排，「他们都明白，要出去是常有的事」。

谈到一周前取得剑桥荣誉博士学位，他表示非常感动，因为第一个学士学位是1986年取得，距今刚好40年。至于会否以诺贝尔奖为目标，他表示作为科学家，只能做最好、严谨和创新的研究，能否获奖是由评审决定。

他预告中大将公布未来五年计划，当中很多篇幅会包括增进教育和学生体验。他又指，五年计划将包括设立第十间书院，即研究生书院，形容是把书院制度的好处「带给研究生」。

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上任中大校长一年半，他表示中大努力推进教育和科研，欣喜看到大学排名上升，他会继续努力。被问到与学生关系，他表示一直有沟通，亦有出席学生会活动，目前已有两间书院学生会已按程序注册，校方会继续优化相关程序；至于中大修例，他以并非今日议题为由拒绝回应。

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记者高俊谦