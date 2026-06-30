中大与两国合作 深化丝路研究
发布时间：21:17 2026-06-30 HKT
丝绸之路是古代跨国文明交融、经贸往来的核心枢纽。中文大学近日与乌兹别克、哈萨克三所顶级考古研究机构签署合作备忘录及研究协议，正式确立长期稳定的学术合作关系。团队将以中亚丝路核心区域为研究重心，开展实地考古发掘、专业科学检测分析，联合中亚本土学者解读珍贵出土文物，进一步扩展香港在国际考古学界的参与度与学术影响力。
是次国际考古合作项目，由中大人类学系及历史系副教授林永昌带领，联同该系博士研究生宋珮怡共同牵头推动。合作伙伴均为中亚权威学术机构，分别为乌兹别克斯坦共和国科学院卡拉卡尔帕克分院人文研究所、乌兹别克撒马尔罕考古研究所，以及哈萨克斯坦马尔古兰考古研究所。
延伸阅读：中大推全新一站式检测方案PGT-Plus 助降人工受孕流产及异常妊娠风险
林永昌表示，丝绸之路不只是古代贸易通道，更是串联不同文明、技术互通与知识交流的重要网络。本次合作聚焦中亚核心区域，结合跨地域考古发掘与科学分析技术，能够以全新研究视角解读古代文明的交流轨迹与内在联系。他期望透过国际合作，为丝绸之路的研究提供更多科学实证，同时强化香港在全球考古学术网络的角色，培育更多拥有国际视野的考古研究人才。
近年中大持续推动国际考古研究合作，随著香港与中亚地区的交流往来日趋紧密，是次合作别具意义。项目致力搭建连接香港与丝绸之路沿线地区的学术桥梁，涵盖考古调查与发掘、学术出版、学者交流、国际会议举办等多个范畴。
延伸阅读：中大与小米签合作备忘录 联手加速科研创新及人才培育
中大研究团队将充分发挥在考古科学及科技分析领域的优势，与中亚学者联手攻关，深入解读各类出土文物的历史价值，破解古代社会发展、技术跨区传播的历史谜题，厘清中国与中亚源远流长的历史联系。
中大表示，出土于哈萨克斯坦东部三至四世纪古遗址的夹金箔玻璃珠，是本次项目的核心研究材料之一。经初步科学检测分析显示，这批玻璃珠的制作原料大概率源自地中海区域，为研究古代丝路沿线，提供了珍贵的线索。
诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<
本报记者