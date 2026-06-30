中大与两国合作 深化丝路研究

丝绸之路是古代跨国文明交融、经贸往来的核心枢纽。中文大学近日与乌兹别克、哈萨克三所顶级考古研究机构签署合作备忘录及研究协议，正式确立长期稳定的学术合作关系。团队将以中亚丝路核心区域为研究重心，开展实地考古发掘、专业科学检测分析，联合中亚本土学者解读珍贵出土文物，进一步扩展香港在国际考古学界的参与度与学术影响力。

是次国际考古合作项目，由中大人类学系及历史系副教授林永昌带领，联同该系博士研究生宋珮怡共同牵头推动。合作伙伴均为中亚权威学术机构，分别为乌兹别克斯坦共和国科学院卡拉卡尔帕克分院人文研究所、乌兹别克撒马尔罕考古研究所，以及哈萨克斯坦马尔古兰考古研究所。

林永昌教授运用便携式X射线荧光分析仪（Portable XRF）对考古材料进行检测与分析，这是本项目采用的重要研究技术之一。中大提供

中大研究团队将深入丝绸之路核心地区进行实地发掘与科学分析。中大提供

中大与乌兹别克斯坦共和国科学院卡拉卡尔帕克分院人文研究所签署合作备忘录，深化考古研究合作。右为宋珮怡。中大提供

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林永昌表示，丝绸之路不只是古代贸易通道，更是串联不同文明、技术互通与知识交流的重要网络。本次合作聚焦中亚核心区域，结合跨地域考古发掘与科学分析技术，能够以全新研究视角解读古代文明的交流轨迹与内在联系。他期望透过国际合作，为丝绸之路的研究提供更多科学实证，同时强化香港在全球考古学术网络的角色，培育更多拥有国际视野的考古研究人才。

近年中大持续推动国际考古研究合作，随著香港与中亚地区的交流往来日趋紧密，是次合作别具意义。项目致力搭建连接香港与丝绸之路沿线地区的学术桥梁，涵盖考古调查与发掘、学术出版、学者交流、国际会议举办等多个范畴。

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中大研究团队将充分发挥在考古科学及科技分析领域的优势，与中亚学者联手攻关，深入解读各类出土文物的历史价值，破解古代社会发展、技术跨区传播的历史谜题，厘清中国与中亚源远流长的历史联系。

中大表示，出土于哈萨克斯坦东部三至四世纪古遗址的夹金箔玻璃珠，是本次项目的核心研究材料之一。经初步科学检测分析显示，这批玻璃珠的制作原料大概率源自地中海区域，为研究古代丝路沿线，提供了珍贵的线索。

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本报记者