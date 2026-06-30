青衣中学教职员涉强行解锁手机 校长图送学生精神评估 教育局：已要求提交报告

青衣一间中学被揭争议，有帖文指该校教职员去年被指以言语侮辱学生后，疑不满学生声称已录音，强行扫描学生容貌解锁手机翻阅资料，该校校长更被指要求社工声称学生有精神问题，须送往精神评估。教育局表示，接获家长投诉后已联络学校要求严肃处理，并就事件提交报告。个人私隐专员公署亦证实接获投诉，并已按机制调停，提醒学校《个人资料（私隐）条例》规定。

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中华基督教会燕京书院。卢江球摄

近日有网上帖文，指控中华基督教会燕京书院一名中史科教师，去年10月在课堂上以言语侮辱学生，涉事学生声称已录音并扬言公开，该名教师遂联同4名教职员，要求涉事学生交出手机密码解锁，有人随后更直接拿起手机对准学生脸部，以FaceID解锁手机翻阅资料。家长其后向教育局及多个政府部门投诉。

事后，该校校长更被指透过一名教师，要求社工声称涉事学生有精神问题，意图在毋须家长同意下送往精神科评估，惟社工未有配合。事件据称引发同班学生不满，联署向教育局投诉。

教育局：接获家长投诉已要求严肃处理

教育局表示十分关注事件，在接获家长投诉后，已即时联络学校要求严肃处理，并就事件提交报告。当局会继续密切跟进事件，重申一向要求学校管治团队及教职员须恪守专业操守，以学生福祉为首要考虑，在处理学生事务时遵守相关法例及教育局指引。

当局又称，现时所有公营学校已建立一套公平、公正、公开的校本机制，处理由家长、学生或公众人士就学校日常运作或内部事务提出的投诉，任何违规或涉及专业失德的行为，当局必定严肃跟进，如教师被证实违反专业操守，将按事件性质及严重程度采取适当行动。

私隐专员公署证实接获一宗相关投诉，已根据既定机制进行调停，并提醒涉事学校有关《个人资料（私隐）条例》相关规定，以及给予有关收集个人资料的建议。本报亦向校方查询，暂未接获回复。

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根据教育局相关指引，教职员在校内搜查学生及其财物须遵守多项原则，要求校方在维持纪律的同时，亦应顾及学生的自尊，并符合现行法例，包括保障私隐权的法例。当局亦要求校方搜查的程度和方法要切合情况，须衡量学生的年龄和事情的严重性，同时应保障学生的自尊，尽量避免发生尴尬情况。

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本报记者