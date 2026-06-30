青衣中学教职员涉强行解锁学生手机 私隐公署证接投诉：按机制调停

青衣一间中学被揭争议，有教职员去年被指以言语侮辱学生后，疑不满学生声称已录音，强行扫描学生容貌解锁手机翻阅资料。个人私隐专员公署证实接获投诉，并已按机制调停，提醒学校《个人资料（私隐）条例》规定。

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中华基督教会燕京书院。卢江球摄

近日有网上帖文，指控中华基督教会燕京书院一名中史科教师，去年10月在课堂上以言语侮辱学生，涉事学生声称已录音并扬言公开，该名教师遂联同4名教职员，要求涉事学生交出手机密码解锁，有人随后更直接拿起手机对准学生脸部，以FaceID解锁手机翻阅资料。家长其后向教育局及多个政府部门投诉。

私隐专员公署证实接获一宗相关投诉，已根据既定机制进行调停，并提醒涉事学校有关《个人资料（私隐）条例》相关规定，以及给予有关收集个人资料的建议。本报亦向校方查询，暂未接获回复。

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根据教育局相关指引，教职员在校内搜查学生及其财物须遵守多项原则，要求校方在维持纪律的同时，亦应顾及学生的自尊，并符合现行法例，包括保障私隐权的法例。当局亦要求校方搜查的程度和方法要切合情况，须衡量学生的年龄和事情的严重性，同时应保障学生的自尊，尽量避免发生尴尬情况。

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本报记者