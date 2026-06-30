方大新校舍料2028初投入使用 对北都大学城「不贪心」

目前圣方济各大学的将军澳校舍使用情况接近饱和，6000多名学生需要共用只能容纳5000多人的校舍。校方去年获批大围文礼路一幅土地用作兴建新校舍，校长张仁良指准备工作已大致完成，计划年底前招标，2028年初完成首期工程，包括翻新前明爱沙田马登基金中学校舍和清除校内石棉，之后兴建新大楼，料2032至33年竣工。

传媒午宴上亦公开大围新校舍的模型。欧文瀚摄

位于大围的方大新校舍料于2028年初起分阶段投入使用，2032至33年竣工。方大提供

张仁良表示，新校舍将有更多的开放空间供学生使用。

张仁良估计大围新校舍可容纳3000至5000人，主要供健康科学和人工智能学科使用，但不会停用将军澳校舍，会更灵活地编排课程，而新校舍除会有社区服务设施、包括让学生实习的诊所和社工服务等，亦会有更多开放空间供学生使用，「在这谈情说爱都没所谓，主要希望学生留下来、有点人气，而不是下课后就离开，都不像一间学校」。

他另称，校方的全副注意力正集中于筹建大围新校舍，未必能兼顾于北都大学城兴建新校舍，「其他大学都缺乏地方发展，我们不需要太过贪心」。惟他相信北都大学城会取得成功，方大亦会继续为大学城发展作出贡献，包括与其他院校和机构合作推动产学研融合、协助学生进行研发或创业等。

记者欧文瀚

延伸阅读︰

方大截至6月申请按年增一成 看重面试表现寻「有心学生」

父亲节︱陈锦鸿自闭症儿子修读方大高级文凭 校方支援助衔接

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<