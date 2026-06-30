方大截至6月申请按年增一成 看重面试表现寻「有心学生」
发布时间：20:16 2026-06-30 HKT
中学文凭试即将放榜，部分学生或考虑大学联招以外的自资大学课程。圣方济各大学今日透露，该校目前最多人申请的科目包括护理学、酒店及旅游管理和物理治疗学，其中酒店及旅游管理有多达133人竞逐一个学位。方大注册处处长陈颖媚强调，应用学科较为着重面试表现，即使成绩达标，校方认为不适合该行业的学生也不会录取。副校长（行政）及秘书长梁诗明呼吁有意报读者可于7月13日登记，最快15日早上即可收到录取或面试通知。
护理学近9000人报读 酒店旅游管理133人争一席
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方大十大最多人申请热门学科（截至6月中）
方大最多人竞争课程
方大截至6月中为止，共接获约3.2万份申请，按年增加约一成，校长张仁良认为这反映公众日趋认同学校发展方向。梁诗明指，早前安排多名中学家教会代表参观方大后反应热烈，认为家长们以往担心子女文凭试成绩欠佳，但不谙应用科学大学在香港的角色，直至参观后发现院校能提供升学和就业阶梯，料增加家长认识院校的兴趣。
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陈颖媚透露，该校截至目前为止最多人申请的学科为护理学（荣誉）学士，有多达8656宗申请，其次是工商管理（荣誉）酒店及旅游管理应用学士和物理治疗学（荣誉）理学士，两者均有接近4000宗申请。当中共设30个学位的工商管理（荣誉）酒店及旅游管理应用学士竞争最竞烈，约133人竞逐一个学位，她相信与新冠疫情后公众出埠需求增加有关；其次是人工智能（荣誉）理学士和数码娱乐科技（荣誉）理学士，各有78人争一席。
近年发生多宗医护学生实习期间违规的事件，张仁良重申大学重视学生品德大于才能，「有才无德会变成社会很大的问题」，故大学重视学生的道德和价值观教育，也要求学生单在外观上已须维持专业形象。陈颖媚强调护理、幼儿教育、社工等「以人为本」的科目均重视学生的态度、是否喜欢该学科，因此面试占相当大的比重，「是否能回答面试时的提问、表达对学科的兴趣等，不合适在那行业的就会筛走，错误配对的话可能中途已会离开」。
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吁7月13日前报读课程 放榜日接通知
对于学生如何准备面试，方大电子计算及信息科学院副院长暨副教授黄荻荃忆述，早前面试学生时有人全程与自己没有眼神接触、又或态度敷衍地回答提问，但同时亦有考生想进一步了解课程内容、能讲述自己的未来志向等。他直言希望录取有心读的学生，故考生最少应从大学网站了解课程内容、并在面试期间多主动发言，中学时的经验对入读人工智能相关学科也有利。
大学副校长（行政）及秘书长梁诗明强调，该校希望为学生找到将来的工作以至理想，故对学生的专业和纪律有一定的要求，「只被薪金吸引的话再高分都不会收，我们不需要只爱钱的准护士生」。她透露有考生早于去年12月已申请报读该校课程，并在5月接获有条件取录的通知，呼吁有意报考的学生在7月13日或之前登记，最快在15日文凭试放榜当日早上9时半已可接获录取或面试通知，惟提醒考生应要检查电邮和手机短讯通知，以免错过面试时间。
记者 欧文瀚
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