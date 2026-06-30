方大截至6月申请按年增一成 看重面试表现寻「有心学生」

中学文凭试即将放榜，部分学生或考虑大学联招以外的自资大学课程。圣方济各大学今日透露，该校目前最多人申请的科目包括护理学、酒店及旅游管理和物理治疗学，其中酒店及旅游管理有多达133人竞逐一个学位。方大注册处处长陈颖媚强调，应用学科较为着重面试表现，即使成绩达标，校方认为不适合该行业的学生也不会录取。副校长（行政）及秘书长梁诗明呼吁有意报读者可于7月13日登记，最快15日早上即可收到录取或面试通知。

护理学近9000人报读 酒店旅游管理133人争一席

张仁良重申方大重视学生品德多于才能，担心有才无德将为社会带来很大问题。欧文瀚摄

陈颖媚强调护理、幼儿教育、社工等「以人为本」的科目，重视学生的态度、是否喜欢该学科。

梁诗明强调，该校希望为学生找到将来的工作以至理想，对学生的专业和纪律也有一定的要求。

黄荻荃表示，曾有面试学生全程与自己没有眼神接触，又或态度敷衍地回答提问。

方大十大最多人申请热门学科（截至6月中） 学科名称 申请人数 护理学（荣誉）学士 8656 工商管理(荣誉)酒店及旅游管理应用学士 3984 物理治疗学（荣誉）理学士 3803 人工智能（荣誉）理学士 2353 普通科护理学高级文凭 2169 数码娱乐科技（荣誉）理学士 1556 社会科学（荣誉）学士 1205 社会工作高级文凭 966 健康护理高级文凭 808 翻译科技（荣誉）文学士 775 方大最多人竞争课程 学科名称 每学位竞逐人数 工商管理（荣誉）酒店及旅游管理应用学士 133 人工智能（荣誉）理学士、数码娱乐科技（荣誉）理学士课程 78 物理治疗学（荣誉）理学士 63 翻译科技（荣誉）文学士 52

方大截至6月中为止，共接获约3.2万份申请，按年增加约一成，校长张仁良认为这反映公众日趋认同学校发展方向。梁诗明指，早前安排多名中学家教会代表参观方大后反应热烈，认为家长们以往担心子女文凭试成绩欠佳，但不谙应用科学大学在香港的角色，直至参观后发现院校能提供升学和就业阶梯，料增加家长认识院校的兴趣。

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陈颖媚透露，该校截至目前为止最多人申请的学科为护理学（荣誉）学士，有多达8656宗申请，其次是工商管理（荣誉）酒店及旅游管理应用学士和物理治疗学（荣誉）理学士，两者均有接近4000宗申请。当中共设30个学位的工商管理（荣誉）酒店及旅游管理应用学士竞争最竞烈，约133人竞逐一个学位，她相信与新冠疫情后公众出埠需求增加有关；其次是人工智能（荣誉）理学士和数码娱乐科技（荣誉）理学士，各有78人争一席。

近年发生多宗医护学生实习期间违规的事件，张仁良重申大学重视学生品德大于才能，「有才无德会变成社会很大的问题」，故大学重视学生的道德和价值观教育，也要求学生单在外观上已须维持专业形象。陈颖媚强调护理、幼儿教育、社工等「以人为本」的科目均重视学生的态度、是否喜欢该学科，因此面试占相当大的比重，「是否能回答面试时的提问、表达对学科的兴趣等，不合适在那行业的就会筛走，错误配对的话可能中途已会离开」。

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吁7月13日前报读课程 放榜日接通知

对于学生如何准备面试，方大电子计算及信息科学院副院长暨副教授黄荻荃忆述，早前面试学生时有人全程与自己没有眼神接触、又或态度敷衍地回答提问，但同时亦有考生想进一步了解课程内容、能讲述自己的未来志向等。他直言希望录取有心读的学生，故考生最少应从大学网站了解课程内容、并在面试期间多主动发言，中学时的经验对入读人工智能相关学科也有利。

大学副校长（行政）及秘书长梁诗明强调，该校希望为学生找到将来的工作以至理想，故对学生的专业和纪律有一定的要求，「只被薪金吸引的话再高分都不会收，我们不需要只爱钱的准护士生」。她透露有考生早于去年12月已申请报读该校课程，并在5月接获有条件取录的通知，呼吁有意报考的学生在7月13日或之前登记，最快在15日文凭试放榜当日早上9时半已可接获录取或面试通知，惟提醒考生应要检查电邮和手机短讯通知，以免错过面试时间。

记者 欧文瀚

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