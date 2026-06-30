直资议会首访印尼推广留学香港 讲座近百人出席

近年港府加强推广「留学香港」品牌，香港直接资助学校议会（直资议会）代表团一连两日历史性到访印尼，与当地教育官员交流、拜访当地学校并举办讲座，吸引近百人出席。

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直资议会昨日（29日）起，展开为期两日的「东南亚教育之旅──印尼站」，为「香港留学：东南亚教育之旅」第三站。今次是代表团首次到印尼推广香港优质教育，他们先后在泗水及雅加达举办讲座，有近百人参加；又与当地教育官员交流，拜访当地学校，加强两地教育联系。

教育局首席助理秘书长（学校管治与效率）表示，政府积极把国际化发展的愿景，由专上教育延伸至基础教育，期望透过今次交流团，向当地家长及学生展示本港的基础教育选择。

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直资议会副主席兼英华书院校长陈狄安指，高等教育极具国际竞争力，配合直资学校多元课程选择，学生可按自身能力及志向，规划最合适的升学路径，对海外学生具相当吸引力。议会执委兼汇基书院（东九龙）校长郑建德则指，期望透过持续推广，吸引更多海外学子认识香港的教育资源。

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本报记者