岭大48项目获研资局近2700万资助

研究资助局日前公布2026/27年度优配研究金（GRF）及杰出青年学者计划（ECS）的拨款结果，申请数目按年增加约9%，当中共有1483个研究计划获批资助，总资助金额达11.8亿元。岭南大学指，在两项计划共48个研究项目成功获批资助，创历年新高，获批总金额近2700万元，「杰出青年学者计划」获资助金额更按年增加近3成。

青年学者计划金额增近3成

研资局本年度接获8间资助大学教学人员提交的4215份优配研究金，以及617份杰出青年学者计划拨款申请，整体增加约9%，最终分别有1277个和206个项目获批，总资助额分别约为10.4亿元和1.4亿元，申请成功率分别约为30%和33%，与上年度相若。

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岭大本年度分别有37个优配研究金项目和11个杰出青年学者计划申请获批，涉款近2644万元，当中有10个项目获批逾80万元资助，另有两个项目获逾百万元资助。校长秦泗钊对本年度审批结果感到鼓舞，特别是今年数据科学学院及伍絜宜跨学科学院获资助的研究项目，按年增加近4成半，大部分项目亦由青年学者带领，强调岭大将继续追求学术卓越，积极引领创新与可持续发展领域的前沿研究。

研资局相关学科小组形容两个研究计划的整体项目质素持续提升，申请数目亦稳步增长，彰显香港研究生态的动能。主席唐伟章指，在香港发展为国际教育枢纽及深化大湾区融合的过程中，这些研究项目将发挥关键引领作用，成为推动未来学术与区域创新发展的奠基蓝图。他亦乐见今年众多青年研究员的研究项目获得杰出青年学者计划的资助，形容计划为扶持下一代学者发挥关键作用。

本报记者

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