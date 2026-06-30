DSE放榜2026︱厂商会办教育展 大学联招选科 升学专家料吁勿盲从AI热潮

中学文凭试将于下月15日放榜，考生将为前途筹谋。有升学专家预料，今届联招分数线会随考生人数增加而提升，建议考生及早安排后备方案，不应盲目跟随人工智能（AI）热潮选科；有升学顾问指，近年不少成绩未能在港报读「神科」的考生转攻海外升学。中华厂商联合会将于本周六（7月4日）起，一连两天举办国际教育及职业展，有逾千间机构参展，提供升学资讯及即场面试。

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今届中学文凭试共逾58500名考生报考，当中有46000多名学校考生，其余则为自修生。学友社学生辅导顾问吴宝城指，今届考生及联招报名人数增约5%，惟八大院校资助学额保持不变，预料学位竞争激烈，大部分课程入读分数将有所上升。他建议考生在填写志愿时采取多元策略，「不要全部安排高分学科，分数高高低低都要有不同准备」，除了八大学位之外，亦应留意自资课程及指定专业/界别课程资助计划（SSSDP），为未能取得心仪学位做好准备。

部分人赴海外读「神科」

因应AI大行其道，不少考生考虑就读AI相关课程。吴宝城认为，AI热潮与过去的学科热潮相若，「以前都突然流行护理、地产」，他重申无论学额竞争如何激烈，选科核心都是「知己知彼」，考生应按自身兴趣、能力和志向考虑。

除本地升学外，海外升学亦是考生的另一出路。创智教育国际升学中心资深升学顾问古洁雯指，近年环球经济不佳，加上本港与海外衔接的「神科」专科增加，例如医生、牙医等，不少在文凭试未能考获足够分数的考生，会转往澳洲、英国等地就读，继续实践志愿。她提醒报读医护学科的考生，应及早准备应考UCAT、ISAT等，否则将不获入学资格。

古洁雯指，近年海外升学查询保持平稳，除热门留学目的地英国之外，爱尔兰、新西兰等开支较低的升学查询亦有增长，主要是读中学，「可以把金钱摊长来用，迟些才用来供读大学」。她又指，机构一直接获留学日本的查询，惟不算热门，因报名过程繁复严谨，不少学生查询后决定放弃。

逾千院校及机构参展

由厂商会主办的「第32届香港国际教育及职业展」将于7月4至5日在湾仔会展举行，公众免费入场。今届展览设有海外及内地升学、本地升学及职业广场三大展区，吸引20个国家及地区，逾千间大专院校、教育机构和升学顾问机构参与，提供副学士、学士、硕士等资讯，部分院校会提供即场面试，更豁免报名费。

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另外，为协助学生顺利过渡至职场，多个政府部门、公营机构、大型企业会提供逾千个职位空缺，部分设有即场面试。厂商会副会长施荣恒表示，全球数字化正重塑职场环境，今届以更具前瞻性的态度提供升学就业资源，并安排25场专题讲座。

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记者 高俊谦