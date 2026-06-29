乐善堂梁𨱇琚学校（分校）将成立全港首支小学滑雪校队 举办高小常规滑雪课 培养坚毅精神

为鼓励学生多做运动，近年中小学都引入不少新兴运动。天水围的津校乐善堂梁𨱇琚学校（分校）计划于下学年推出高小恒常滑雪课程，安排学生到广州滑雪，并计划于今年10月组成全港首支小学滑雪校队。该校校长刘铁梅表示，滑雪与学校的正向价值观教育高度契合，有助学生培养坚毅不屈的精神。

约70高小生率先到广州体验

梁𨱇琚学校于本月初与内地室内滑雪场「热雪奇迹」签署合作备忘录，并举办三日两夜的体验课，陆续安排约300名小四至小六生到该场地滑雪。首团体验课刚于本月22至24日举行，约有70名小六生参与，反应热烈。

首次接触滑雪的小六生谢芷晴表示，起初因担心速度控制和跌倒而紧张，但在教练指导下逐渐克服恐惧，学会了前刃、后刃及落叶飘等滑雪技巧。另一小六生温毅铭表示，他也是首次体验滑雪，因控制力度不佳，跌倒次数多达三十次，幸好获教练鼓励，每次跌倒后自行起身，未有害怕或不快。校方计划于今年12月及明年4、5月期间，再安排高小生分批到广州体验，并计划将课程常规化。

滑雪校队将在9月初展开选拔，首批预计从升小三至小五的学生当中，招募8名队员。届时广州滑雪场将派出教练来港，评估学生体能，选出具潜质的队员。获选队员逢星期六，将会由教师带队前往广州雪场接受专业培训，全年共60课时。

该校校长刘铁梅表示，最初构思在校内推动滑雪运动，是因为观察到北方小朋友普遍从小接触滑雪，就像本港小孩学踩单车一样自然。虽然香港地处亚热带，但凭借创新科技与内地大型室内滑雪设施和场地，加上两地交通方便，滑雪已非遥不可及的事。她又指，滑雪训练与学校的正向价值观教育高度契合，讲求体力及专注，又能培养学生坚毅不屈的精神。

计划获学生及家长普遍支持，校方更邀请国家级滑雪运动员到校分享。准滑雪校队领队老师魏嘉如表示，她本身有十多次滑雪经验，掌握基本滑雪技能，未来计划考取教练牌照。她指出，学校会在校内为学生进行平衡力和肢体协调训练，为滑雪做好体能准备。

校方将资助校队培训的一半费用，该校校监陈健平亦特别设立「多元智能奖学金」，支援有经济需要的学生。另外，香港教育工作者联会创科教育中心亦将赞助部分比赛费用。而「热雪奇迹」则会全数资助第一阶段校队培训费用。

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