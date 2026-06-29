国安教育｜港专逾百师生参访驻港部队3军营 藉体验加强理解国安

为庆祝香港回归29周年，港专学院及香港专业进修学校近日安排逾150名师生，分批参观昂船洲、石岗及新围军营。校方指活动为推动体验式学习的一部分，冀加强学生对国家安全及爱国主义的理解，有学生形容，参观鼓舞和启发投考纪律部队，明白个人发展与国家及香港前途紧密相连。

目睹操练 对驻军专业体会更深

港专师生参观3个军营期间，除了观看升旗仪式、军事展示及文艺演出，亦可与驻港解放军成员交流互动，例如亲身手持驻军使用的枪械，感受它们的重量，以及在驻军展览中心了解解放军装备及发展历程。

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现就读学警预备训练课程的张冠强，获安排前往昂船洲军营参观。他留意到现场不少市民扶老携幼与驻军成员交流，气氛融洽，为市民带来「无可替代的安全感」；而在目睹驻港部队操练后，对军队的纪律及专业水平亦有更深体会。

本身是港专国旗护卫队成员的他直言，在军营看见驻港部队成员严明、整齐划一的纪律与防务精准度，直接鼓舞和启发自己日后投考纪律部队。他寄语青年人在各自岗位上持续装备自己，为社会作出贡献。

从内地来港就学的高子翔形容，能亲身走进驻港部队军营是极其难得且奇妙的经历，特别深刻的环节包括在昂船洲海军基地观看仪仗队在暴雨中坚守岗位，并透过模拟射击与驻军互动；以及在石岗空军基地观摩直升机于跑道上空进行盘旋及编队展示。

他指透过接触军用装备，更能理解驻港官兵日常训练的强度与投入，亦明白到个人发展与国家及香港前途紧密相连，未来会把国防观念带回校园及社区，并期望以专业所长，回馈社会。

本报记者

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