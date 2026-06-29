凤溪一中教师团队 跨科探讨「惊蛰」获奖

教师教学质素对学生表现影响深远，教育工作者联会昨举行「2026优秀教师选举暨教坛新秀」颁奖典礼，表扬36组优秀教师及9名新秀。上水凤溪第一中学的教师团队结合中华文化及理科教学，配合近年校内新设的中药园，带领学生探讨二十四节气中的「惊蛰」，于「教育组」获奖；今年增设的「国家安全教育组」，得奖者之一的东华三院冯黄凤亭中学，通过安排学生参与课外活动和比赛，增长对家国认识，从而更多参与及贡献。

藉活动比赛加深认识国安

新设的「国安教育组」奖项，由警方国安处处长江学礼（右）颁发，张启彦（中）获谭耀华（左）陪同上台领奖。欧文瀚摄

凤溪第一中学副校长叶天赐连同3名教师，结合中史、化学及生物科的跨学科知识，与中三生探讨二十四节气中的「惊蛰」，包括「打小人」的演变、气候对中草药成长的影响、以蒸馏法制作肥皂等。他指校内近年建成中药园，借此跨学科合作推广相关知识，又忆述有学生称「打小人」可改作祝福对方，「祝福小人得到想要的东西后就不会害人」，相信传统教育仍有一定的现代意义。

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今年增设「国家安全教育组」奖项，东华三院冯黄凤亭中学的张启彦老师是得奖者之一。他表示，学校的国安教育有校本与级本主题，涵盖不同范畴，使初中生能将相关知识回馈他人。校长谭耀华指，学校会安排学生参与相关课外活动和比赛，期望学生能在社区，以至国家有更多的参与和建树，「老师启动了引擎，希望由学生作驾驶员，做得更多」。

今年得奖教师来自14间中学、21间小学、5间特殊学校及4间幼稚园，亦包括一名教育大学应届毕业生。教联会副主席兼选举总负责人谢炜珞致辞称，选举自2005年举办至今，已累计表彰超过940名杰出教师，重申「追求卓越，彰显师德」是该会的核心信念，期待获奖教师继续发挥榜样作用，在专业成长路上精进不休。

记者 欧文瀚

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