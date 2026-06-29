小学校长参与创新培训营造快乐校园 特校主任智能手表作「侧镜」助学生

学生需要各式各样，学校若能突破传统教学框框，更有利他们学习。3名学校管理层早前参加赛马会慈善信托基金的培训计划，「学成归来」后陆续应用于教学之中。有小学校长因亲睹外国学生上课状况，决心引进正向教育理念，调整学校设施、上课内容，营造快乐校园；亦有特殊学校主任利用智能手表作「侧镜」，实践由同理心出发的教育理念。

洗衣工作坊教科学原理

由赛马会慈善信托基金策划的「创新教育力量」，是专为校长和学校管理层而设的发展计划，参加者通过本地学习、内地及海外考察交流提升领导力。计划今年踏入10周年，累计有162间学校参与。

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太古小学校长叶碧君为首届参加者，在欧洲考察目睹外国学生上课时非常开心。两年前担任该校校长后，她以「全校模式」推动正向教育，容许学生打机做运动，课室增设玩具区；学生在导修课完成功课后，可「竞逐」不同设施的名额参加课外活动。学校也利用办学团体太古集团的资源，让学生体验不同职业，甚至联乘洗衣店举办工作坊，教授他们清洗不同污渍的科学原理，「就如学生经常跟我说，上学好像迪士尼一样就好了」。

改变学校文化并非一朝一夕，作为「空降」校长的叶碧君坦言，花了很多时间建立关系，跟同事、学生和家长聊天，全力支援他们想做的事，例如支持学生在才艺表演中表演数学，有同事甚至有机会与曼联球星交流。

第七届参加者、匡智张玉琼晨辉学校主任谭佩怡，通过监测汗腺活跃度智能手表，「很多SEN（特教）同学，表面和内心并不一致，他也无法告诉你（自己的情况）」，手表读数遂成为一面「侧镜」，反映其交感神经状况。教师先取得基础数值，分析学生最佳学习状态，根据读数调整教学策略和流程，从而提升特教生的学习状态。

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读数除了协助教师，也成为学生的动力来源。谭佩怡忆述有学生雀跃地分享，前一天读数远高于平时，原因是做完了一份数学功课，「我问你『今日感觉如何』，你也很难解释。仪器给予数值，让学生自我介入和调整」。教师过去常常要求四处跳动的特教生冷静，谭指分析读数后，发现他们处于学习动机低位，真正需要的并非纾缓音乐，而是一张动态座椅。

社交情绪教育纳课程

圣文德天主教小学校长李国钊曾任训导老师，坦言过去对学生严格，一直思考惩罚之外，可以如何改变学生。

参加第三届计划后，他决定将社交情绪教育纳入学校课程，测考次数由「6测2考」大减为「3考」，带学生走入社区，接触咖啡室、跌打馆等。让李国钊留下深刻印象是有读写障碍、学习动机较低的学生，变得敢于尝试，发现他本身谈吐不俗。踏入人工智能（AI）时代，他认为人文精神将更为重要，让学生认知到能为社区出力更显珍贵。

记者高俊谦

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