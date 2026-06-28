曾涉及「港独」争议 港大学苑即日起停运

有74年历史，曾涉及「港独」争议的香港大学学生会官方编辑委员会《学苑》，在社交媒体宣布停运，形容于社会中担任的历史角色「已走到尽头」。

称「历史洪流自然涨落」

学苑于晚上发表声明，宣布即日起停止运作。Facebook截图

《学苑》在声明提到，自去年9月起两度公开招募新一届编辑委员会成员，惟未能成功筹组2026年度学苑编辑委员会，故即日（28日）起停止运作；形容多年来在积极推动校园及社会思潮，亦静静地凝视并记录大学生的声音，在不同时代拥有不同的立场与定位，惟今日在社会中担任的历史角色已走到尽头，「并非令人惋惜痛心之事，只是历史洪流自然的潮涨潮落」。

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《学苑》成立于 1952 年，为港大学生会官方编辑委员会，历年曾出版《学苑》、《校园双周》、《果籽》等报章及刊物，内容包括校园新闻、社会专题及文艺评论等。学苑初期以英文报章形式不定期出版，主要报导学生活动，至1959年改以中文出版，译名《大学生》，后改名为《学苑》，取其「学术荟萃的地方」之意。

曾遭《施政报告》点名批评

《学苑》曾以不同形式参与学生运动，特别是1970年代保卫钓鱼台运动、金禧事件、「反贪污、捉葛伯」等；亦关注香港前途问题、同性恋等社会议题。

随着港独争议抬头，《学苑》在2014年2月刊载「香港民族 命运自决」4篇专题文章，并结集为《香港民族论》，主张香港寻找「自立自决的出路」，被时任特首梁振英在2015年《施政报告》点名批评，形容对这些错误主张「不能不警惕」。2021年康文署以避免违反国安法为由，把《香港民族论》等9本书籍从公共图书馆下架。

本报记者

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