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大湾区教育展首两日2.8万人入场 有中学称申请显著增长

教育新闻
更新时间：21:19 2026-06-27 HKT
发布时间：21:19 2026-06-27 HKT

在亚洲国际博览馆举行的「第三届（大湾区）香港一条龙学校教育展」，首两日录得2.8万人次入场，约七成是大湾区家长，逾千名学生参与即场面试或笔试。有学校透露，两日内已接获300份插班申请表。

延伸阅读：大湾区教育展7月举行新增「模拟教室」 逾220间香港学校参展

教育展周五（26日）起一连三日在亚博举行，有230间幼稚园、中小学及高等院校参展。首两日录得近2.8万人次入场，较往往年录得轻微增长，当中约七成是大湾区家长，其余来自北京、上海、西安，甚至美国洛杉矶等。

展览有累计逾千名学生参与即场面试或笔试，平均每间参展学校接获逾百份申请表。中西区圣士提反堂中学连续第三届参展，该校校长麦伟麟指，今年会场气氛热烈，插班生申请显著增长，两日内接获约300宗申请，主要来自大湾区，又指即场面试学生的学术水平较往年高。

延伸阅读：学与教博览开锣 聚焦AI教育方案 教育城：《蓝图》推出 料入场人数增

曾任教育局、文化体育及旅游局前局长的杨润雄在开幕礼致辞，指香港教育不仅为本港及大湾区学子提供多元升学选择，更能将经验与大湾区其他兄弟城市分享与交流，香港亦能借鉴大湾区城市优势，建立更互通的区域教育生态。他呼吁家长选校时不应只着眼学校名气及硬件设施，而要深入了解学校的制度与管理文化。

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本报记者

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