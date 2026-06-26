小一派位乌龙︱调查结果出炉：教育局人员操作疏忽致误发短讯 会被停发增薪点及调离岗位

在本月初的小一统一派位结果公布前一日（2日），有逾1.6万名家长提前收到错误发出的派位结果短讯。政府在今日（26日）公布派位结果短讯事件的调查结果，指事件涉及教育局人员的人为操作疏忽，导致误发短讯。当局表示，该人员会被停止发放增薪点及调离原来岗位。

教育局向相关人员进行纪律跟进

政府表示，教育局高度重视是次事件，于事发后立即成立调查小组展开调查。调查结果显示，事件主要涉及一名教育局人员于6月2日上午操作短讯系统时，在设定短讯发送程序时出现人为操作疏忽，导致短讯载有错误年份及注册日期，并较原定正式公布日期提早一天发送予家长。是次误发短讯事件并未影响派位结果，正式的小一统一派位结果已按原定安排于6月3日公布。考虑到事件性质和涉事人员的疏忽，以及对家长造成不便、社会的关注和对政府声誉的影响，当局向相关人员进行纪律跟进，并会在考绩报告内反映其在执行相关职务时的缺欠，以及向他停止发放增薪点。有关人员会被调离原来岗位。

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另有教局人员表现未如理想

调查亦发现，另一名教育局人员未有在工作流程中设立足够的覆核及批准措施，督导管理的表现未如理想，当局已告诫该名人员，并在其考绩报告反映有关不足。

调查小组认为今次事件除涉及人为疏忽外，亦反映现行工作流程及内部监控机制有完善空间，因此建议一系列优化措施。包括编订内部工作指引，明确列明发送短讯的工作流程、责任分工及批核安排，并定期检讨及更新；于短讯发送系统设立多层级覆核及批准流程，发送任务须经多层级的人员确认后方可启动，并限制任务确认后的更改；在大规模发放短讯通知前先进行实务演练，以及继续定时举办系统操作简报及培训，加强相关人员对工作流程及发送系统的认识，以及提升应变能力及风险警觉性。

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教育局学位分配组已即时实施上述优化措施，其他组别亦会根据上述原则，提升其他涉及向公众发放资讯的流程，确保相关资讯发放准确稳妥。

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