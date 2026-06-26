DSE放榜2026｜JUPAS考生个人课程改选时间 无预警倍增至48小时

中学文凭试（DSE）下月15日放榜，应届考生在7月16至18日期间，在个人时段内作课程改选。大学联合招生办法（JUPAS）日前突然延长改选时段，由以往的24小时倍增至48小时。据悉新安排旨为更充裕及弹性的时间，让申请人在重要阶段作出审慎决定。学友社学生辅导顾问吴宝城认同做法，让考生有更多空间思考如何改选；香港辅导教师协会主席叶伟民亦认为，有助前线教师在放榜后，有更多时间为学生辅导跟进。

升学专家称延长是好事

应届JUPAS申请人在本周三（6月24日）起，可登入帐户查阅获分配修改课程选择的个人时段。吴宝城透露，JUPAS在周二晚于网页发出的特别通告，首次提到今年的改选时段，由去年的24小时，倍增至48小时，「之前无收过通知。」据了解，今年联招作相关安排，目的是为申请人提供更充裕及弹性的时间，在重要阶段作出审慎决定。

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对联招无预警下延长改选个人时段，吴宝城认为是好事，「可让考生有更多空间思考如何改选。」他指过往在DSE放榜后，考生只可在获分配的24小时内，更改其JUPAS课程选择，对学生比较急赶，尤其对于未作改选部署的考生，要在短时间内消化情绪及大量资讯，难免较为焦急和吃力，「如果获分配的时段在第一天，更只有一日时间让他们思考。」他估计JUPAS是次的改动，可能是理解考生的难处，以及电脑系统有改善，可容纳更多申请人同时登入改选。

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香港辅导教师协会主席叶伟民亦认同做法，认为今年学生有更充裕空间，让他们好好思考如何改选，时间不像以往般紧迫。「老师也可以有更多空间，为学生去做辅导及跟进。」

记者：陈艳玲

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