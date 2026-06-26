教育局公布「学校效率津贴」 优先用于聘请推动教育数字化教职员

教育局早前公布《中小学数字教育发展蓝图》，为推动教育数字化转型提供指导方向与推行策略。教育局今日（6月26日）发出通告，公布由2026/27学年起，教育局将为学校提供「学校效率津贴」，让学校按校本需要，在取得法团校董会、大部分教师及家长的同意后，冻结不超过10%的核准教员编制以申領现金津贴，以支援学校运用人工智能、大数据和创新科技等。

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教育局公布由2026/27学年起，为设有法团校董会的资助学校提供「学校效率津贴」，让学校按校本需要，在取得法团校董会、大部分教师及家长的同意后，冻结不超过10%的核准教员编制以申領津贴。有关津贴将优先用于聘请有助加快推动教育数字化转型的教职员，例如对教育数字化有浓厚兴趣及或有实践经验的教师、熟悉人工智能/大数据分析/创新科技（如数码转型、物联网、智慧校园）等的行政人员和技术支援人员。

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学校亦可购买与推动教育数字化相关的服务（例如人工智能方案、大语言模型服务），以支援学校运用人工智能、大数据和创新科技等，加快推动学校教育数字化转型。此外，学校可运用津贴购买与学校行政、学与教、学生支援等范畴相关的服务/平台/软件/设备，从软、硬件两方面优化学校行政和支援教师工作。

教育局副秘书长李碧茜以「把握创新机遇 共建智慧校园」为题，在教育局网上专栏「局中人语」撰文表示，推动智慧校园不能一蹴而就，学校需审视校本需要、与持份者（包括前线教师）建立共识、订定发展优次并找出切入点，从「点」、「线」、「面」累积实践经验，逐步形成校本的数字教育生态圈。

面对学龄人口结构性下降，李碧茜指「学校效率津贴」属「拆墙松绑」措施，让学校在长远规划及调配人力资源时，有更大的灵活性和自由度。而智慧校园亦有助减省教师非教学工作和提升学与教效能，并优化学生学习体验。

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