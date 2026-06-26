DSE︱考评局研文凭试AI自动化评分 称考试数字化须万事俱备 未有推行时间表

《中小学数字教育发展蓝图》提出研究中学文凭试数字化，考试及评核局考试、评核及研究总监席小明昨在「学与教博览」的讲座透露，正循自动化评分方向研究应用人工智能（AI），但强调文凭试数字化未有推行时间表，亦须解决考试器材、杜绝高科技作弊等问题。有参观博览的教师坦言数字教育「很多都需要钱」，学校难以寻找合适平台。

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一连三天的「学与教博览」昨揭幕，席小明在一个讲座提到，考试模式改变将影响很多考生的前景，文凭试数字化必须非常小心处理，而本港没有足够电脑室容纳5万名考生，推行电脑化评估需同时建构安全的「一人一机」机制，亦须预防高科技作弊，重申文凭试属高风险测验，只会在系统、持份者和学校基建都准备好的时候，考评局始会考虑推行，暂时未有时间表。她又指，托福、雅思等国际试虽已电子化，但都经过长时间测试，或一直以纸本、电脑并行。

席小明亦指，考评局正研究应用AI，包括大型语言模型建立「写作评分系统」，亦针对教师利用通用AI生成测验题目时质量不佳，与第三方合作研发「拟卷平台」，并研究在遥距人手评卷中采用「人脸及物品辨识技术」。

与第三方合研「拟卷平台」

另外，《蓝图》要求所有资助学校将数字教育纳入周年计划，不少教师昨参观「学与教博览」搜寻合适工具。宝血会嘉灵学校林主任与何老师指，正寻找合适课程平台和硬件支援配套，期望首先应用于各学科及STEAM教育。他们又形容，学校目前在数字教育处于初步阶段，新学年会成立行政组，并将数字教育融入学科，现时师生分别在备课及课堂时使用AI。

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天主教鸣远中学林老师亦指，学校仍在商讨如何加入数字教育，但到场有感「很多都需要钱」，坦言政府削减教育预算，即使每间学校有50万元拨款，亦难以寻找合适平台，让所有学科使用。

记者 高俊谦

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