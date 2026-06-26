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调查：6成受访家长 对子女近视管理认知不足

教育新闻
更新时间：08:15 2026-06-26 HKT
发布时间：08:15 2026-06-26 HKT

本港学童的近视问题近年日趋严重。有光学产品企业的调查发现，逾7成学童的近视问题「随年龄持续加深」，惟6成受访家长表示只以近视度数评估子女眼部健康，对验眼指标认知有限。有注册视光师指家长在子女近视管理上存在认知不足、检查缺口及缺乏跟进的问题，建议每半年带子女验眼，并按生活习惯及实际情况，制订管理方案。

视光师倡每半年验眼

生活易受光学产品企业委托，上月在网上访问637名家长。结果显示，有63%受访家长不知道有方法可控制近视加深，6成人不知道有可减慢儿童近视加深的专用眼镜，坦言不清楚验眼流程的家长亦达62%。对于量度「眼轴长度」的验眼技术，逾半受访家长闻所未闻，逾7成人亦不知道「眼轴长度」较近视度数更能预测近视发展与眼疾风险；63%受访家长只以近视度数，作为评估子女眼部健康的指标，意味配眼镜只为求「看清」。3成人没有持续带子女进行眼睛检查，4成人更直言属被动型，仅在子女出现视力问题时始会验眼。

延伸阅读︰学童自杀过去3年近百宗中小学生自杀-九成为中学生-2526学年至今转介个案已超越上学年

注册视光师谢进坦言，「眼轴长度」技术是管理儿童近视发展的「黄金指标」，强调家长不应只在乎「看得清」，更应着重减慢近视变深的速度，降低其他眼疾爆发的风险；家长应尽早介入管理子女的近视发展，一旦错过「近视控制黄金期」，学童或有较高风险出现深近视及相关眼疾。同是注册视光师陈敏琪建议，家长应每半年带同6至12岁的子女，进行一次标准化的眼轴监测，并根据他们的动态生活、自律程度及双眼度数差异等情况，制订合适的管理方案。

延伸阅读︰衞生署发表学生周年健康报告-学生超重情况普遍-逾9成学生少做运动

本报记者

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