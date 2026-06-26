何明华会督中学 AI撰写毕业生推荐信

教师撰写学生推荐信时，多凭平时印象撰写，难以客观整合学生学习经历。圣公会何明华会督中学与本地科企整合专属系统，可自动整合学生资料，生成个人化推荐信初稿，大幅减轻教师的文书行政负担。校方亦积极推动电子化教学与考试改革，进行电子评估与个人化智能解题教学系统。

大幅减轻教师行政负担

生成个人化的推荐信草稿，老师只需进行简单的审阅与修订，大大提升文书处理效率，目前已应用为中六毕业生撰写推荐信。受访者提供

在教学层面，学校采用个人化智能解题教学系统，通过本地大语言模型分析学生弱点，并生成个人化练习题。受访者提供

何明华会督中学升学及事业辅导主任杨庭威指，每年需要处理学生推荐信，对教师都是难题，尤其以往依赖教师对学生的个人印象，但学生平日参加比赛、交流团等课外活动经历与个人得着，即使是班主任及科任老师亦未必全面掌握；并非所有中学教师都具备文字功底，撰写推荐信往往耗时费力。

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为解决上述痛点，学校与本地企业以大半年时间研发，整合出一套AI Flow系统，可自动从云端校管系统（CloudSams）、大学联招（JUPAS）等平台取得学生数据，并通过人工智能，以生涯规划的价值、态度、技能及知识（VASK）框架，生成个人化的推荐信草稿，老师只需进行简单的审阅与修订，大大提升文书处理效率，目前已应用为中六毕业生撰写推荐信。

该校亦积极推动电子化教学与考试改革，包括搭建电子评估系统。数学科副科主任赖伟良指，考试期间学生设备会自动锁定作答介面，禁止上网查阅资料，有效杜绝作弊问题，系统亦支持学生独立计时、一键统一派卷及收卷，大幅简化考试流程。在教学层面，学校采用个人化智能解题教学系统，通过本地大语言模型分析学生弱点，并生成个人化练习题。

记者 佘丹薇

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