廖宝珊教师研AI应用程式趣学物理 逾200学生使用 游戏化理解抽象概念

坊间学习软件琳瑯满目，惟大多未必针对中学文凭试课程内容。廖宝珊纪念书院物理科科主任黄锶晴，留意到学生难以理解抽象概念，以及常见的学习难点，运用AI工具自行研发物理学习应用程式，让学生通过游戏化答题，自主学习，现时已有逾200名学生使用。初步编写程式的黄锶晴期望，程式为教育界抛砖引玉，启发更多前线教师活用数码工具，让更多中学生受惠。

任教物理科多年的黄锶晴坦言，物理公式和概念对学生较抽象，「面对公式、概念抽象及图像题时，无法配对合适的解题概念」。自幼喜欢通过游戏吸收知识的她，认同游戏化学习提升学习动机，决定设计实体配对卡牌，通过题目、公式、示意图互动配对训练学生；为让学生不受时地限制随时温习，花了半个月构思，将整套教材电子化，拓展为一站式平台学习程式「PhyschinggLab」。除了卡牌配对外，更增设排行榜激发学生斗志，配合错题簿方便学生针对弱点复习。

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模拟实验弥补器材不足

考虑到实验是物理学习的重要部分，程式设有模拟实验模块，将光学、电磁学等抽象内容视觉化，弥补校内实验器材不足的限制。黄锶晴指，设计过程亦邀请学生参与及给予意见，加入不少物理相关的笑话，为程式增添趣味，「希望培育学生的创意思维」。现时全校逾200名中三级以上的学生使用，她指以往学生在课前预习的参与度偏低，程式推出后，学生利用小息或放学时间登入程式答题，实现自主学习，「玩游戏会进入一个心流的状况，正如运动员，进入这个状态之后，会好专注地投入去完成自己要完成的事」。

本身无专业编程基础的黄锶晴，以免费软件搭配ChatGPT、Gemini等AI工具，生成程式代码，她坦言初期「走了不少冤枉路」，试过软件出现错位、相机功能失效，需要反复调整修正，甚至每晚只休息两至三小时，最终仅花两至三周，便完成程式主体架构，开发成本远较外判低。现时程式覆盖高中物理科约一成半的课题，未来打算逐步涵盖整个课程，亦与其他学校教师合作研发跨理科的综合学习平台，并拟新增AI错题分析功能。

冀抛砖引玉启发同行

随着政府大力推动数码教育，AI赋能教育成为大趋势，黄锶晴指「PhyschinggLab」是免费教学程式，而非商业产品，她期望抛砖引玉，启发更多前线教师跳出传统教学框架，善用电子教学工具拉近学生与理科知识的距离，通过游戏化、互动式学习，扭转学生「物理难学，抽像难明」的固有概念；鼓励有意自主研发教学工具的教师，先了解学生的学习痛点，然后代入学生视角，构想程式介面，利用AI生成基础程式，再针对学生的实际需要进行更新。

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记者 佘丹薇